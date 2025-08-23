鹹魚雞粒炒飯加這料！港男呻：做咗幾十年人未見過　網民這樣回應

不少人聞三色豆色變！有港男在網上發相，指在鑽石山1間酒樓，叫了鹹魚雞粒炒飯及豬腳薑，但他發現鹹魚雞粒炒飯加了三色豆，質疑不正宗，「做咗幾十年人鹹魚雞粒炒飯點解會有雜豆㗎？」。此外，他也不滿「豬腳薑」用豬手而非豬腳，且未上色不入味，食物質素差強人意，於是在網上公審店家。



帖文引來不少網民留言，「最討厭三色豆」、「九唔搭八！咸魚雞粒炒飯酒樓點會放雜豆架！」。



港男呻酒樓將三色豆加入鹹魚雞粒炒飯，實在少見。（Threads圖片）

鹹魚雞粒炒飯加三色豆 食客呻不正宗

有港男在Threads上發相，大呻中伏經驗。他在鑽石山1間酒樓叫了鹹魚雞粒炒飯及豬腳薑等菜式，可是飯餸到來後感到失望，因他見到鹹魚雞粒炒飯內有三色豆，「做咗幾十年人咸魚雞粒炒飯點解會有雜豆㗎？」，而豬腳薑不夠入味，「豬腳就咁浸落去，色都未上」，還要用了豬手而非豬腳。樓主認為食物質素差強人意而公審店家。

港男批評豬腳薑不夠入味。（Threads圖片）

不少網民也不喜歡三色豆，「最討厭三色豆」，認為「九唔搭八！咸魚雞粒炒飯酒樓點會放雜豆㗎！」，「炒飯落雜豆，當自己茶記咩」。有人認為「外勞廚師咪有雜豆囉」、「巴黎乾炒牛河，有紅羅白、蘑菇，木耳」。

網民認為食客挑剔：加啲雜豆都俾你罵

不過有網民認為沒有不妥，「加色，好少少」、「加啲雜豆都俾你罵，未見過就見識下囉」、「畀少少點綴下啫，咁都詐型？」、「呢次試過，下次有經驗唔鍾意食嘅可以叫佢走豆」。