拉麵驚見生雞肉！港女即向店員投訴　聽1句回應嬲爆：已報食環署

食肆的食物質素十分重要。有港女早前在網上大呻到拉麵店用膳，點了「塩味雞湯拉麵」，可是有塊雞肉質感奇怪，咬不開兼有腥味，發現該塊雞肉未煮熟，於是向店員反映，可是對方卻指雞肉平時也是這樣，是她的口味問題，但港女指出「雞肉真係生㗎喎」，最後換了塊豬肉。她不滿店家一直沒有道歉，「成餐飯背脊骨落」，於是在網上公審，並已報食環。



樓主食到拉麵內的雞肉未有煮熟，立即向店家投訴。（Threads圖片）

有港女早前在Threads上發文發相，大呻遇到不愉快餐飲體驗。從照片可見，有塊被吃了一半的雞肉，呈半透明狀，明顯未被煮熟。樓主吃下去「咬唔開嘅雞肉，有啲腥，一反轉睇點知生嘅」，於是向店員投訴。店員回應「平時都咁食，話啲雞有落調味，唔係腥味，係我口味問題」，更問她想如何處理。

港女不滿雞肉未煮熟 店員指是口味問題

後來樓主友人要求換過一塊豬肉了事，但樓主不滿「佢平時都咁食，話啲雞有落調味，唔係腥味，係我口味問題」，令她感到不快，「成餐飯背脊骨落」，後來她也有向食環署投訴。

樓主感到不快，「成餐飯背脊骨落」，而且店家未有道歉，於是她向食環署投訴。（AI生成圖片）

不少網民也覺得離譜，「真心生喎……仲透明」、「原來佢食開雞刺身」、「叫條X樣喺你面前表演一次食生雞肉啦」、「黐線㗎，食咗嚴重起嚟會死人」、「呢個回覆真係好差，為咗嚿雞肉俾人公審值得咩？到底而家啲人識唔識做生意」。