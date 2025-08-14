香港餐廳15人收$120「豉油錢」！小紅書現震撼帳單　網民指正常

餐廳的豉油另收費，而且如此昂貴？近日就有小紅書用戶發帖，稱日前一行15人在香港餐廳吃飯，結果被收取120元「辣椒豉油」錢，上桌的12碟豉油，平均每碟要價10元。「香港物價」再次引起兩地網民熱議，有人覺得收費過高，甚至質疑餐廳「濫收」，但亦有網民覺得收費「正常」。



近日就有小紅書用戶發帖，稱日前一行15人在香港餐廳吃飯，結果被收取120元「辣椒豉油」錢。（AI生成圖片）

該名網民在小紅書發帖表示「HK震驚到我！醬油收我10元是怎麼個意思？」，並上傳收據照片，表示「過來香港還是很搞不懂這收費標準」。

餐廳收取了12碟「辣椒豉油」錢，共計120元，即每碟10元。（小紅書@水月）

從照片可見，樓主並未展示收據全貌，但可見樓主當日一行15人到餐廳用餐共消費4,108元，平均每人約273.8元。而收據以繁體字列明多項菜品及酒品收費，還有白飯、紙巾等項目，最少有29項。

因收據不完整，未能得知餐廳是否有收取茶芥費，但就可見餐廳收取了12碟「辣椒豉油」錢，共計120元，平均每碟10元。

網民激辯：濫收VS正常

帖文引起網民熱議，而網民意見兩極，有人對餐廳收取120元醬油費感到震驚，甚至質疑「濫收」，「算是離譜，本地人一定不服」、「總之都是濫收」，但亦有網民認為「正常」，「齋豉油當然唔使錢；但辣椒豉油就要另外收費啦」、「廣州好多餐廳你要碟辣椒圈醬油一樣要畀錢」。

帖文引起網民熱議，有人認為收費合理，亦有人覺得過高。（小紅書@水月）

網民指「茶芥費」不同餐廳有不同計法

另有網民就解釋不同餐廳有不同計算方法，建議進餐前向餐廳問明以免誤會，「有啲餐廳分3項：茶芥錢即茶錢+調味料，有部份餐廳會分開寫茶錢、醬油錢、小食」、「叫做茶芥，即係茶及辣椒要錢，現在時勢唔好就乜都收錢」。亦有網民認為樓主一行15人平均消費不算高，「平均每人$274，算便宜」、「沒有收加一，每人$273港幣，差不多吧」。

