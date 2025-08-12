勿亂試！女網友分享調節水龍頭水量方法　害無數人屋企變水浸現場

一名網友分享她住處浴室的水龍頭水量總是很小，有人教她可以調整水龍頭的水量。



沒想到這張對話截圖吸引許多網友爭相效仿，紛紛拿起螺絲起子調整水量，卻將水龍頭弄到爆開，在留言區貼出淹水慘狀的照片和影片，場面相當爆笑，該貼文也破11萬讚。

一名女網友分享調整水龍頭水量方法，沒想到大批網友嘗試後卻導致家裡淹水。（Threads截圖）

無數人「中伏」令浴室甚至全屋水浸 點圖放大瀏覽：

+ 26

網友在Threads上發文，表示有人告訴她浴室水龍頭的水量可以從水龍頭底座的螺絲小孔調節，得知後她相當開心：

住了兩年半才有洗到澡的感覺。

貼文一出，網友隨之模仿，動手旋轉螺絲孔，不過不少人實測失敗，整顆螺絲掉下來，水也從孔洞中爆衝而出：

「謝謝，水量真的變好大」

「建議不要亂轉，受害者之一」

「學到了，還是不要學了」

「我上網查，轉一個淹水」

「手賤去轉結果淹了1小時」

「爆掉的朋友們，請先去關摩打再回來鎖，我剛剛成功了」



還沒嘗試的網友看到留言區的慘況後也打趣：

「一篇文讓許多人家裡一夜之間變魚尾獅公園」

「出現水樂園」

「我發現妳害了很多人」

「超好笑，這難道就是為什麼台灣人很容易被詐騙的原因嗎？太相信別人也太愛自己嘗試了吧」

「水利署：8月份全台水庫水位急遽下降，樓主你有什麼頭緒嗎？」



此外也有人上傳了熱水器師傅到府為他調整水龍頭的影片，從影片可見，雖然透過轉動螺絲可以改變出水量，但一旦達到某個臨界點後，水量就不會再增加，表示這已是最大水量，無須再繼續調整，更不能勉強將螺絲轉到脫落。

據了解，網友調整的水龍頭底座設備零件名稱是「三角凡爾」，也叫做三角凡而、閥門、止水閥或止水栓等，是由英文「Valve」音譯而來，常被放於牆壁水管、馬桶或水龍頭之間，可用來控制水流，若水龍頭或馬桶水量過小，可將三角凡爾調高水流量。三角凡爾對水龍頭和水管也有保護作用，能停止或節省水流，防止水龍頭和水管受到大流量的衝擊或浪費水資源。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

