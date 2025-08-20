ifc大媽抱小童「洗手盤小便」！港女指責竟咁講　網民：不知所謂

在廁所裏不用馬桶小便，竟然小解至洗手盤，實在令人費解！有港女在社交平台發文，指日前於ifc（國際金融中心）洗手間目睹1名大媽讓同行小童於洗手盤上小便，她當下即時質問對方，但被反問1句話，讓她既無奈又氣憤，遂將事件公審到網上。



不少網民紛紛批評大媽行為缺德，「究竟佢係幾無公德心」、「到咗廁所仲要屙洗手盤？啲尿四圍彈，好想嘔」、「咁要馬桶做咩？」，又嘲諷對方「進步了！無就咁隨地屙」。



有港女在國際金融中心洗手間，目擊1名大媽讓同行女童小便至洗手盤，並拍照公審到網上。（「threads＠healun_hatelate」圖片）

「好黐線」，該港女在threads帳號發帖，並上傳2張照片，指目睹相中該名穿着白色上衣的大媽，讓同行女童在洗手盤上小便，她見狀即時質問對方：「做乜X喺鋅盤屙尿」，對方聞言竟理直氣壯反問她「你沒養過小孩嗎？」，她只能無奈回覆「我無」。

大媽抱女童「洗手盤小便」 目擊港女斥：好黐線

樓主續指，當時她曾上前企圖「影清楚啲」，但遭到相中另一名穿着黑色上衣、相信是大媽同行女子用身軀作遮擋，她事後仍深感不滿，遂拍下對方照片公審到網上，惹來網民熱議。

相中顯示有女童從旁抱着白衣大媽，相信是小便至洗手盤的小童。（「threads＠healun_hatelate」圖片）

網民斥大媽不知所謂：咁要馬桶做咩？

絕大部份網民批評大媽行為「不知所謂」，「究竟佢係幾無公德心」、「養狗都唔會，何況人」、「到咗廁所仲要屙洗手盤？啲尿四圍彈，好想嘔」、「咁要馬桶做咩？」、「佢哋啲邏輯真心無語，好似返去幾十年前咁倒退晒」、「其實當啲細路係人定動物？只有動物先會周圍大小二便，人類有教育正常都知醜，做得人類但又偏偏要做動物行為，真係匪夷所思」、「同有無養過小孩無關，佢哋只係將劣行合理法」，又揶揄「進步了！無就咁隨地屙」。

網民建議這樣回應反擊

有人則建議樓主這樣反擊，「回覆佢：『我沒養過小孩，但我有教養！』」、「答佢『我無，但我做過小孩，我媽教我如何去廁所』」、「你應該問返佢：『你第一次出城呀？返去啦，呢度唔適合你』」、「直接同佢講咁樣犯法，好惡同好firm咁命令佢去廁所屙」、「即刻call保安，加用廣東話X佢」、「同佢講教小朋友忍一陣係父母責任，係教育一部份。但係如果同個本身都無家教嘅人講呢啲，係嘥X氣」。

（threads＠healun_hatelate）