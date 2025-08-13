街訪火辣「Deep V馬甲美少女」竟是星二代！獲讚撞臉這韓國女神

台灣女演員陸元琪2016年與金牌製作人、前《超級星光大道》評審袁惟仁離婚後，獨自帶著兒子與女兒，如今兩個孩子都已長大成年。20歲的女兒日前更登上YouTuber黑男的影片，網友發現她竟然撞臉韓籍啦啦隊女神李珠珢。



黑男12日分享的最新街頭搭訕正妹的影片，主角正是陸元琪的女兒梓蛋。

黑男12日分享的最新街頭搭訕正妹的影片，主角正是陸元琪的女兒梓蛋。（IG@blackmancupid）

梓蛋的生父是金牌製作人、前《超級星光大道》評審袁惟仁。（節目截圖）

點圖放大看更多梓蛋的照片：

黑男稱讚她手上的紋身很好看，梓蛋也逐一介紹手臂上的紋身有自己的座右銘，代表主宰自己的感情觀，另外還有派大星的圖案等，而胸口也有幾個紋身，其中狗狗的圖案，是為了紀念以逝的愛犬。

另外黑男詢問是做什麼工作？梓蛋表示之前在做網拍，不過現在休息中，被問到這個工作比較辛苦的地方，她提到囤貨是一個問題，當然黑男不免俗的還是要問喜灣的男生類型，梓蛋透露喜歡有在健身的男生，接著黑男問：

有沒有人說你很像李珠珢？

認為她眼睛的部分很像，她表示有很多人說過。

影片上線後梓蛋特地來留言：

謝謝黑男。

不少網友也認同好像李珠珢，甚至有網友覺得她比李珠珢好看，顏值獲得網友稱讚。

有「AI女神」之稱的李珠珢（IG@0724.32）

憑「三振舞」和「AI臉」極速爆紅的韓國啦啦隊新人 點圖放大看看更多李珠珢的照片：

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】