這不是智商稅！網民列出這些東西超實用　瑪卡、生髮水都上榜

不少人小時候都覺得爸媽買的保健品、記憶枕、生髮洗髮精等等都是「智商稅」，花大錢買些看起來沒差的東西，還不如拿去吃東西，但隨著年紀漸長，自己遇到相關問題或親身體驗後，才發現這些用品其實大有學問。



一名台灣網友在Dcard上分享，以前看到市面上動輒三四千元（台幣）的記憶枕，心裡會覺得「睡起來不都是一樣嗎」，這些錢拿來吃東西更好，結果某次入住酒店時，因為枕頭太舒服一覺到天亮，隔天立刻詢問屋主哪裡買的，想買一顆一樣的回去睡。

網民住酒店因為枕頭太舒服，隔天立刻詢問屋主哪裡買的，想買一顆一樣的回去。（示意圖／資料圖片）

他也回憶，年輕時不懂爸媽每天吃一堆保健品，三餐還要換不同種類的，心裡充滿問號，但自己長大成為社畜，經常熬夜趕方案，才真正懂得保健品的重要性，開始吃適合自己的綜合維他命後，持續吃一陣子，真的感覺早上起床精神、體力有變好，工作時也不容易疲倦。

【相關圖輯】網上熱議幾種擦膠分別引官方回應 從設計解析講到口感 網民笑翻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

至於生髮洗護產品，他年輕時完全不相信這種東西，覺得用塊肥皂就能洗全身，直到某天發現髮際線逐漸後退，除了求助皮膚科，也換了推薦的洗髮精，使用一兩個月後，掉髮量似乎減少不少，目前仍在觀察中。長大後，他認識到某些產品確實有其效果，好奇詢問網友們：

「大家有沒有以前覺得是智商稅，現在卻買爆的東西。」



【相關圖輯】名牌袋已Out？後生女轉孭呢種袋惹台網熱議 環保又慳錢優點極多（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

文章曝光，網友們紛紛表示：

「太陽眼鏡，不戴真的會容易白內障」

「防曬外套，以前看別人大熱天幹嘛穿外套騎車不會熱死嗎，結果後來自己騎車才知道不穿會曬到脫皮」

「以前覺得超俗，自己絕對不會裝電單車把手防曬手套，現在手背跟身體是兩種顏色」

「電單車裝菜籃」。



【相關圖輯】「洞洞鞋＋著襪」成台灣年輕人熱潮？網民列6實用功能：不是跟風（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

但也有人認為：

「這不是智商稅，只是年紀體力還沒到，真的是吃到那個歲數就知道了欸，大人終於沒有騙我了」

「30歲以後精力下降，年輕的時候我絕不可能衰退，現在瑪卡+精胺酸+B群+鋅，吃好吃滿」

「真的，年紀到了才知道」。



【相關圖輯】有些味道只留在回憶！網友熱議童年愛吃食物 為何成年後不愛吃？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

月花2千按摩緩解痠痛被長輩罵「嬌貴」 她委屈：這算奢侈嗎？

廁所門掛鉤為何有兩根？他曝真實用途 全網驚呼：誤會好多年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】