中環比堅尼女疑搭霸王車！赤腳暴走大鬧小巴：報警啊　美貌成焦點

乘搭小巴需要支付車資。本港網絡瘋傳1段影片，指暴雨下中環有穿比堅尼性感女子疑因「搭霸王車」與小巴男職員爭執，其間男職員表示「報警」，女子即「發爛渣」怒吼「報警啊！」並「飛拖鞋」發泄。赤腳女子隨後落車遇男職員「觸碰」膊頭阻止，在街頭「暴走」猛推職員。影片最後，同行男子想把女子拉走，職員追上叫停。



影片引來網民熱議，有人認為女子行為離譜，也有網民指職員阻止女子離開動作有風險，「就算同女人嘈，點都唔好用手掂。告個男人非禮入硬」。但亦有大批網民「錯重點」，關注女子衣着及美貌。



本港網絡瘋傳1段影片，指暴雨下中環有穿比堅尼性感女子疑因「搭霸王車」與小巴男職員爭執。（IG@chris168168168）

搭霸王車還「發爛渣」？有網民於8月17日在Instagram（IG）發布影片，指中環疑有女子乘搭往旺角的紅色小巴但沒有付款，並標籤了「搭霸王車」、「醉娃」、「報警」、「非禮」。

比堅尼女疑搭「霸王車」 猛推職員及「飛拖鞋」：報警啊！

影片長39秒，見到當時下着大雨，中環往旺角紅色小巴門口位置，有1名上身穿比堅尼女子下車，舉牌男職員指「報警」，女子怒吼「報警啊！」。有撐傘黑衫男子勸阻，被女子推開及「飛拖鞋」，女子繼續喊「報警啊！」，男職員則重複「報警，你唔好郁啊！你唔好郁啊！」。

小巴門口位置，有1名上身穿比堅尼女子下車，舉牌男職員指「報警」，女子怒吼「報警啊！」。（IG@chris168168168）

有撐傘黑衫男子勸阻，被女子推開及「飛拖鞋」。（IG@chris168168168）

有撐傘黑衫男子勸阻，被女子推開及「飛拖鞋」。（IG@chris168168168）

女子隨後赤着腳落車走上行人路，男職員按着其膊頭阻止離開，雙方拉扯一段距離，女子其後鬆開男職員的手，再用雙手猛推男職員一下，隨後往回走，站在小巴車門前。影片最後同行男子把女子拉走，職員追上叫停。

女子隨後赤着腳落車走上行人路，男職員按着其膊頭阻止離開。（IG@chris168168168）

女子隨後赤着腳落車走上行人路，男職員按着其膊頭阻止離開。（IG@chris168168168）

雙方拉扯一段距離。（IG@chris168168168）

女子其後鬆開男職員的手，再用雙手猛推男職員一下。（IG@chris168168168）

女子其後鬆開男職員的手，再用雙手猛推男職員一下。（IG@chris168168168）

網民批離譜 關注女子衣着

網民看過影片議論紛紛，有人批評女子離譜，「very violent people（好暴力的人）」，也有網民認為男職員「觸碰」女子做法危險，「就算同女人嘈，點都唔好用手掂。告個男人非禮入硬」。

不少網民「錯重點」，關注女子衣着及美貌。（Threads@chris168168168）

但亦有不少網民「錯重點」，關注女子衣着及美貌，「點解着泳衣搭小巴嘅？」、「條女無着鞋，赤腳」，更有網民笑言「我幫佢畀（車費）」。