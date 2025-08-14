黑雨｜打工仔7:50am致電老闆問需否上班　結果這樣惹爭議：抵你啦

【天文台／HKO／黑雨／紅雨】受熱帶氣旋楊柳影響，本港今日（8月14日）多區受狂風暴雨影響。天文台於早上7時50分一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），而當時有不少打工仔已出門上班。有打工仔發帖稱不清楚黑雨安排，於是致電老闆查詢，結果老闆始終沒聽電話，有網民則笑言「你老細都游緊水返公司，點聽電話」。



天文台早上7時50分一度發出黑色暴雨警告信號，至早上11時10分除下。（天文台）

天文台於今日（8月14日）早上7時50分發出黑雨警告，該網民在社交平台Threads上傳截圖，表示「打工仔 Be like」。從照片可見，有打工仔稱於黑雨時向老闆查詢上班安排，並表示「打畀老細問7點50分使唔使返，佢唔聽電話」。

帖文引起網民熱議，有網民表示「戇X咁都要問就抵你返工啦」、「老細：咪阻我瞓覺」、「咁大個人仲要問，返唔到咪唔好返囉」，另有人笑言「你老細都游緊水返公司，點聽電話」。還有網民分享類似經歷，「幾經辛苦返到公司坐喺度打電話畀老細，老細話佢喺屋企」。

天文台於早上7時50分發出黑色暴雨警告信號，有打工仔問老闆黑雨安排，結果老闆始終沒聽電話。（threads@majorcantotraits）

紅/黑雨返工安排│暴雨警告要返工？打工仔可早走？勞工處守則咁講

勞工處指引咁規定

根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，若黑雨警告在工作時間開始前發出或生效，僱主不應要求一般僱員返回工作地點上班；但如果是事先訂明需返回工作地點的「指定人員」（必要人員），則在安全的情況下按協定的安排返回工作地點上班或繼續於工作地點當值，如他們遇到實際困難未能返回工作地點上班，應盡快通知主管。

