小巴司機行車怪笑搖擺！港女感驚嚇怒公審　網民籲：可以即刻報警

駕駛公共交通工具的司機負任重大。有港女早前坐小巴，遇到舉止怪異的司機，由上車前狂笑，到行車途中突然唱歌又手舞足蹈，搖晃身體，發出怪笑，乘客叫落車都被錯過。港女對這名司機感不滿，不知他是否醉酒，於是在網上發片公審這名不負責任的司機。不少網民看過影片議論紛紛，形容是「太空油司機」，「好彩你哋無事，希望再遇到呢個司機嘅人可以即刻報警，報位置加車牌，不然到時有事就太遲了」。



樓主指司機上車前狂笑，到行車途中又唱歌又手舞足蹈，搖晃身體，再發出怪笑。（影片截圖）

樓主指司機在上車前已狂笑。（影片截圖）

遇到恐怖司機實在令人驚嚇！港女在Threads上發片，公開早前坐小巴的驚險過程。從影片可見，男司機在駕駛期間，頭部左搖右擺，左手不時離開軚盤手舞足蹈，令人感覺十分危險。

上車前狂笑 行車時手舞足蹈

樓主補充指該名司機的行為怪異，上車前已狂笑，上車後則唱歌，聲音時大時細，手舞足蹈左搖右晃，更發出奇怪笑聲，乘客叫下車也沒有理會，讓他們在更遠的地方下車。樓主指當時全車安靜，她一直扶住扶手留意住司機的一舉一動，她不知對方是否醉酒，還是有精神問題，於是拍片公審這名不負責任的司機。

上車後的行徑更怪異，大聲唱歌，手舞足蹈等。（影片截圖）

網民看過影片認為小巴司機的行為十分危險，「太空油司機」、「似藥駕，比酒更得人驚」、「好彩你哋無事，希望再遇到呢個司機嘅人可以即刻報警，指出司機精神狀況疑似有問題，報位置加車牌，不然到時有事就太遲了。

網民認出非第一次被公審

有網民認出他已非第一次被公審，「佢之前喺Facebook俾人鋪過」，有人嘲諷「作為一個車手，唱下好正常啫，咁都比你批鬥？頭搖又尾漂移境界，不想醒覺只想感覺被放大」。