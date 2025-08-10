鬼月│閏六月後因｢餓多了一個月｣更猛鬼？1生肖小心車關兼遠離水邊

2025年因適逢19年一遇的「閏六月」，導致農曆七月比往常來得更晚，因此坊間也流傳好兄弟們（鬼魂）在多餓一個月後會更兇。



不過，民俗專家柯柏成駁斥了此說法，但同時他也點名「1生肖」鬼門開後務必提高警覺、避免意外。

命理師柯柏成（Facebook@柯柏成）

處暑巧碰鬼門開

柯柏成日前在FB發文指出，2025年的「處暑」會在8月23日凌晨4時33分35秒交節氣，正好與閏六月結束、農曆七月鬼門開撞日，因此許多人都很擔心好兄弟們在延後一月放暑假後，會比往常更餓更兇，但他強調此說法「純屬臆測」，畢竟曆法循環具有週期性。

柯柏成表示，處暑的意思實為「出暑」，意味著暑氣逐漸消退、秋涼漸至，是個天地能量轉換的節點，非常適合在此時調整運勢。不過，他也提醒，處暑後日夜溫差增大，即使節氣排在立秋後，仍要留意秋老虎帶來的傷害。

盂蘭勝會。（資料圖片）

柯柏成補充，在傳統習俗中，寺廟會在鬼門開的子時（前1天深夜11時至隔天凌晨1時）舉行儀式，將廟中的「鬼門」或「龕門」打開，象徵接引好兄弟們來到陽間，藉此祭祀大士爺。

柯柏成說明，大士爺相傳是融合了佛教菩薩、道教神祇、民間鬼王三重淵源，有了大士爺的坐鎮，好兄弟們才不敢在衝出地府後亂了秩序，並可以透過大士爺的威神，公平地分配供品。

4生肖迎好運

進入處暑後，「生肖鼠」、「生肖豬」的桃花運及人緣特別旺，除了可能遇到心儀的對象，從事業務的朋友也有望業績長紅，建議可在這段期間配戴玉器類飾品，加以提升這方面的運勢。

另外，「生肖虎」、「生肖兔」在處暑後的文昌運極佳，這段期間很適合學習或考試，假設家中環境許可的話，也建議在東方放置「奇數」數量的幸運竹強化運勢。

鬼月1生肖注意

不過，柯柏成最後特別點名「農曆正月出生的生肖蛇」，提醒他們在今年鬼月務必小心車關，若有安排出遠門的話建議改期，且非不得已千萬要遠離水邊，否則恐碰上意外。

