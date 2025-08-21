巴士上層不准站立！3內地遊客無視報站器勸籲　堅持站上層捱轟

為了客安全，巴士上層向來不准站立！惟有港女搭乘巴士時，目睹數名內地遊客因為上層座位滿座，選擇站立走廊通道，無視報站系統多次呼籲「上層不准站立」，即使有同車乘客提醒他們返回下層，但遊客仍「喺度駁嘴」、「死都唔肯落返去」，而其上載的照片顯示，最少有3名內地遊客站在巴士上層近樓梯位置。有網民斥責站上層行為極度危險，「唔俾企上層係因為會增加汽車翻側風險，所以佢哋企上層對所有乘客都構成危險」、「有咩事一鑊熟，同超載一樣」。



根據本港法例第230A章《公共巴士服務規例》列明，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分，以及巴士上層站立，否則即屬犯罪，違者可被判罰款2,000元。



有港女搭乘巴士時，不滿有3名內地旅客違法站於上層通道，遂拍照公審。（「threads＠swy.swy.y」圖片）

巴士報站牌顯示「上層不准站立」 3內地遊客仍企上層

目擊過程的港女在threads帳號發帖，並上傳2張照片，指有內地遊客搭乘巴士時，無視報站系統呼籲「上層不准站立」，堅持站於上層走廊通道，並由中環站立至屯門轉車站，其間有同車乘客提醒他們返回下層，但樓主形容他們「喺度駁嘴」、「死都唔肯落返去」，故公審到網上斥「勁X癲」。

巴士上層滿座 有女子站近樓梯口位置

樓主表示她之後下車，並未出言制止，「因為我覺得（同）佢哋溝通唔到」。相中可見，相信當時巴士上層經已滿座，目測至少共有3名男女乘客站於上層走廊通道，其中有揹背囊女子更站近樓梯口位置，倘若車輛突然急煞或轉彎，或會引致意外，後果不堪設想。

當時巴士報站牌顯示「上層不准站立」，但數名內地旅客未有理會。（「threads＠swy.swy.y」圖片）

網民憂增加翻車風險：有咩事一鑊熟

許多網民紛紛批評相中乘客行為危險，同時憂慮增加翻車風險，「香港企上層係犯法」、「唔俾企上層係因為會增加汽車翻側風險，所以佢哋企上層對所有乘客都構成危險」、「有咩事反車，係咪要累埋成車人？」、「有咩事一鑊熟，同超載一樣」。

質疑司機失職：乘客有意外司機要揹飛

樓主之後回覆眾人，指由於報站系統呼籲「上層不准站立」接近3次，猜測車長應該知情。有網民隨即質疑司機失職，「試過幾次，司機會停車等佢哋返落樓下」、「如果有乘客在上面有意外，個司機要揹飛」、「叫車長處理，車長唔處理就你處理個車長，車長到時驚過你」、「其實司機用咪嗌會更有用，廣播佢哋（會）扮聽唔到」。

有網民貼出照片稱曾目擊同樣事件，有2名女乘客不理司機呼籲，堅持站於上層通道。（「threads＠swy.swy.y」圖片）

巴士行駛時站立上層屬違法 可被罰款2,000元

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13A（2）條，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分，以及巴士上層，或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立，任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。

