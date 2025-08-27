元朗女途人要求開「個人熱點」 港女這招拒絕 網民讚機警
撰文：桃樂斯 喬納森

被陌生人搭訕要保持警覺。有港女指某天晚上在元朗的巴士站，遇到有女途人走近，相信是來自內地的旅客，以普通話向她要求用手機開「熱點」，以幫助她連接到網絡。可是女網民堅持用廣東話表示自己「聽唔明」，女子亦問她是否聽不懂，港女憂慮對方是否另有所圖，於是立即「彈開」保持社交距離。
不少網民也讚女網民「叻」、「一定係有企圖」、「好波！語言防火牆嘅靚示範」。
有港女在Threads上分享遇到女途人借用手機「熱點」，女方用普通話「叫我幫佢開熱點」，樓主用廣東話回答「聽唔明」 ，並問對方要往哪裏去，女子只說「沒事」，再問樓主是否「聽不懂」，樓主不斷擰頭示意不懂。
樓主擔心對方動機保持距離
樓主十分警覺，擔憂女子是否另有所圖，因而行開與對方保持距離，不過最後兩人坐上同一架巴士離開。
網民：一定係有企圖
帖文引來網民熱議，有人讚樓主「「叻」、「一定係有企圖」、「開熱點係一發一收又要入密碼，當時得佢一個及樓主，呢啲好人唔需要做」。有人也認為樓主做得對，「梗係唔會share wifi（分享無線網路）畀人啦，容乜易hack（入侵）咗你部手機，到時就好麻煩」。有人認為該名女子的行為不負責任，「去旅行又唔唱現金、唔帶尿袋、唔買上網卡，咁去咩旅行，留返喺鄉下喇」。
