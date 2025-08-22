遊港台女住酒店忘登出YouTube！獲有心人1招提醒　網民：太聰明了

在公用裝置登入自己帳號後，離開時緊記登出，以免被人盜用！台灣有女生早前來港旅遊，住酒店時用電視登入YouTube，事後卻忘記登出帳號，如今在搜尋紀錄發現被人輸入「你在香港城景國際（酒店）忘記登出了」，感激對方留言提醒，並稱「好人一生平安」。



不少網民讚揚該好心人，「太聰明了，這不只人好，頭腦也很好」。有人疑惑對方為何不直接幫樓主登出，其他網民解釋「有些電視沒有登出選項只能用手機登出」，所以只能以留言方式提醒。



有台灣女生早前來港旅遊，忘記在電視登出YouTube帳號，獲有心人在搜尋紀錄提醒感到暖心。（「threads＠anji_hibeauty」圖片）

住酒店忘登出YouTube帳號 獲有心人這樣提醒

「好人一生平安」，該台灣女生於8月19日在theads帳號上傳截圖，顯示其YouTube帳號首個搜尋紀錄竟然是「你在香港城景國際（酒店）忘記登出了」。樓主指她早前曾到香港旅遊，「回來台灣快一個月了，今天才發現忘記登出飯店電視」，然後使用YouTube搜尋功能時，發現有好心人用以上方式留言提醒，她即時透過遠端程式，並使用手機裝置登出，她感激對方提醒，稱「謝謝小天使」，同時藉事件提醒他人「大家登（入）飯店的YouTube，退房要記得登出喔」。

事主感激該名好心人，稱「好人一生平安」、「謝謝小天使」。（《單戀原聲帶》劇照）

網民大讚留言者貼心

不少網民讚揚留言提醒樓主的有心人，「好貼心」、「這不只人好，頭腦也很好」、「這種溝通方式怎麼有點浪漫」、「如果你不登出繼續用搜尋欄留言下去，會變成另外一個浪漫的故事嗎」。有人覺得基於私隱問題，建議盡量避免在公用裝置登入個人帳號，「7月去馬來西亞登入民宿電視忘記登出，結果被印度住客拿我帳號看印度片」、「我半年前去吉隆坡的時候也是在飯店的YouTube忘記登出我的premium帳號，後來莫名其妙一直推播我印度電影跟音樂，一度還以為我先生上班的時候要聽吵雜的節奏才能提神，前陣子忍不住問他幹嘛一直看印度片，才發現小丑是我自己」。

為何不直接點擊登出？ 知情網民親解原因

有人疑惑為何對方不直接幫樓主進行登出，「為什麼他不直接幫你登出就好了，要留言給你呀？」，有網民就嘗試解釋原因，「有些電視沒有登出選項，只能用手機登出」、「用電視遙控器登錄的YouTube有機率登出不掉，有一次我去汽車旅館，登進去是一個女生的YouTube還有買會員，我們看完後我幫她登出了，結果重新開機後進去依舊是她的YouTube」。

（threads＠anji_hibeauty）