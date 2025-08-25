兩地牌私家車觀塘逆線行駛！垃圾車「頂死」迫後退　目擊者：好波

駕駛者理應遵守交通規則，以免造成意外！有港男在社交平台分享，指於觀塘目睹有兩地牌私家車逆線行駛，之後迎面遇到1輛垃圾車，而垃圾車司機未有退讓，反而步步進迫，私家車只能一直往後退。待旁邊多架的士駛離後，私家車方能返回正線，直擊事件的港男拍片大讚垃圾車司機「好波」。



不少看過片段的網民都紛紛叫爽，「笑咗，痛快」、「垃圾車行啱路，無理由要讓逆線X街」，亦有人建議事主應向相關部門舉報，「真係亂X咁嚟」、「直接報警啦，都唔知係咪無牌駕駛」。



觀塘有兩地牌私家車逆線行駛，遭迎面垃圾車步步進迫，司機無奈只能不斷後退。（「threads＠holin95」影片截圖）

觀塘兩地牌七人私家車逆線行駛

該港男在threads帳號上傳影片，並大讚「垃圾佬好波，一直推住佢」。影片顯示，事發地點為觀塘鴻圖道、近德信工業大廈對出位置，有輛車尾掛着兩地牌的白色七人私家車當時正在逆線行車，且迎面遇到1輛垃圾車。

現場為觀塘鴻圖道。（「threads＠holin95」影片截圖）

掛着兩地牌的私家車逆線行車，迎面遇到1輛垃圾車。（「threads＠holin95」影片截圖）

垃圾車步步進迫 私家車無奈不斷後退

畫面可見，2車當時在行車線「頭對頭」，但垃圾車司機施毫未有退讓，反而步步進迫，白色私家車只能一直往後退。及後待左線多架的士駛離後，白色私家車方能切線，並返回本應行駛的行車線，樓主目擊整個過程於是拍下影片，讚揚垃圾車司機的表現。

垃圾車司機未有退讓，反而步步進迫，白色私家車只能一直往後退。（「threads＠holin95」影片截圖）

左線多架的士駛離後，白色私家車方能切線，返回本應行駛的行車線。（「threads＠holin95」影片截圖）

網民激讚垃圾車司機：睇到都爽

許多網民紛紛讚揚垃圾車司機「做得好」，「唔呠佢已經好客氣」、「睇到都爽」、「仲要開高燈」、「笑咗，痛快」、「絕對正確」、「垃圾車行啱路，無理由要讓逆線X街」、「求垃圾車車cam，（想）睇恥樣」，亦有在現場駕駛者透露「頭先我喺燈位頭位咇佢，佢都唔知咩事，之後見到垃圾車轉入嚟，佢就知啦」。

眾人建議舉報涉事私家車

另有留言覺得應該要舉報涉事私家車，「陸X揸車嘅壞習慣，爬頭最鍾意過對面線，剷上行人路係日常，我見識過高速公路u turn（調頭）添」、「啲兩地牌真係亂X咁嚟，遲吓粵車南下更加多，真係要睇路」、「直接報警啦，都唔知係咪無牌駕駛」、「1823」（舉報）。

