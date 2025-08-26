太古廣場食店現4小強爬出吧枱　店員竟這樣做　港男感嘔心怒公審

食店衛生相當重要。有港男在金鐘太古廣場1間食店內，見到在吧枱先後出現4隻曱甴爬來爬去，而最令他感到恐怖的是，這張枱是用來準備食物的。他立即向員工投訴，對方只是快快手「即刻㩒死晒」就了事，令他感到十分嘔心，決定在網上公審，並即時報食環。網民也認為恐怖，「黐線，勁多喎」、「出面巳有小強走來走去！在入面見唔到嘅更加多」。



樓主拍下曱甴在吧枱走來走去的情況。（Threads@lpw.jj影片截圖）

樓主稱連續見到4隻小強出沒。（Threads@lpw.jj影片截圖）

樓主投訴有曱甴出沒 店員「即刻㩒死」

食肆出現曱甴實在令人嘔心。有港男在Threads上發片，從影片可見，在餐廳的Bar枱內，有多隻小曱甴在爬來爬去，有的爬入食物櫃內，衛生情況欠佳。樓主於是通知店員，可是對方以瞬雷不及掩耳的速度，「即刻㩒死晒」毀屍滅跡，令樓主感到十分氣憤，於是在網上公審這食店，並即時向食環署作出投訴。

樓主認為最恐怖的地方是曱甴出沒的地方是食店準備食物的位置，而店員只是用手按死了事。（Threads@lpw.jj影片截圖）

不少網民也留言覺得離譜。（Threads@lpw.jj影片截圖）

樓主表示已報食環。（Threads@lpw.jj影片截圖）

網民驚訝：開party咁

不少網民看過影片後，也覺得離譜，「黐線，勁多喎」、「嘩！開party咁」、「Wth...PP啲食肆都搞成咁」，有人回應「PP當然有啦，曱甴都有中產階級架嘛」、「出面巳有小強走來走去！在入面見唔到嘅更加多」。

有人則指「間嘢出面睇落好乾淨」、「公平啲講句，做餐飲邊可能一隻小強都冇」。