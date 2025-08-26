港鐵逃票？微信女「1人付款7人出閘」　網民1原因指無問題：合法

【港鐵／逃票】乘搭港鐵要支付車資。本港網絡流傳1張相片，指港鐵沙田站客務中心旁機閘機，有大媽用1個微信（WeChat）乘車碼，讓6至7個人出閘，拍攝照片的港男批評是明目張膽「逃票」。



事件引來網民熱議，有網民認真分析，1原因指相關做法沒有問題，「完全合法」。



一家大小乘搭港鐵逃票？有港男於8月24日（星期日）在社交平台Threads發布相片，指港鐵沙田站客務中心旁邊1個闊閘機，有1名「阿姐」用1個微信（WeChat）乘車碼讓多人出閘，「拍咗六七個人出閘，喺正客務中心前面」，揶揄港鐵「果然有獨特嘅待客之道」。

港鐵大媽用微信乘車碼「1人付款7人出閘」

從樓主上載相片見到，現場為港鐵沙田站客務中心旁邊闊閘機，1名穿粉紅色短袖上衣大媽，把手機微信（WeChat）乘車碼對準閘機二維碼閱讀器，身旁有1名男性長者站在閘機前，相信準備出閘，而閘外有男童及年輕女子望向2人，似乎正在等候。

網民1原因認為無問題：完全合法

網民認真分析，指出微信（WeChat）有「同行碼」功能，可讓多人出閘，「完全合法」、「同一部電話可以有幾個QR code for幾個人用」、「如果佢每次通過前都有掃碼係冇問題喎。微信同行碼可以容許3人共用。兩部電話，就六人」、「同行碼啊師父」。

微信聯同港鐵推「同行碼」 最多3人出入閘

翻查資料，為方便小朋友及長者使用電子支付乘搭港鐵，WeChat Pay HK及微信支付（WeChat Pay）聯同港鐵推出「同行碼」功能，1部手機可支援最多3人出入閘。