九巴司機等埋母子上車　竟講「唔該加2字」被激嬲：想即刻閂門走

說話技巧真的很重要！有九巴司機於社交平台發相發文，指從後鏡看到有1對母子奔跑「追車」，他好心等待2人上車再開車，沒想到小朋友一上車就說「唔該」加「2個字」，令他「氣炸」，直指「真係想趁佢仲未上到嚟即刻閂門走」。



事件引來網民熱議，紛紛勸司機「睇開啲」，「唔好咁介懷啦，始終小朋友細過你，總好過無禮貌就咁行咗去」、「有講好好㗎喇，好過有啲老奉追車上到嚟係話好彩／或者掉返轉睥你」、「會望鏡等埋跑緊上車嘅人嘅司機都係好人，好心有好報啊司機哥哥」。樓主回覆留言時強調沒有介懷，「只不過嗰一下硬係會有啲哽耳咁解啫」。



九巴司機好心等埋追車母子 被對方上車1句惹怒

稱呼勿亂叫。該名26歲的九巴司機於社交平台Threads發相發文，指在巴士總站等開車時，從後鏡望到有1對母子「跑緊過嚟」，他做好心等候2人上車，沒想到小朋友一上車就向他說「唔該叔叔」，令他非常氣憤，「嗰下我真係想趁佢仲未上到嚟即刻閂門走。20歲尾已經榮升叔叔」。

網民勸「睇開啲」

網民看過帖文議論紛紛，有人笑言，「未算，最尷尬係佢媽媽加多句『唔係叔叔，係哥哥』，寧願佢乜都唔講，講完仲衰」、「太陽一定要配伯伯，司機一定要配叔叔」、「會望鏡等埋跑緊上車嘅人嘅司機都係好人，好心有好報啊司機哥哥」。

也有網民勸樓主「睇開啲」，「唔好咁介懷啦，始終小朋友細過你，識講唔該叔叔總好過無禮貌就咁行咗去」、「無關年齡外表：司機叔叔、校工姨姨、補習姐姐，對小朋友來講係四字詞，改唔到口」、「有講好好㗎喇，好過有啲老奉追車上到嚟係話好彩／或者掉返轉睥你，不過我試過有次等埋個1隻手講緊電話1隻手拎住公事包嘅西裝哥哥跑過嚟追車，佢上車第一時間係對我90°鞠躬」、「睇化咗，唯有當佢哋童言無忌，識講唔該都好過上到嚟粒聲唔出」、「司機叔叔係專稱同尊重，即係大人會叫你師傅，表示你駕駛技術係大師傅啊」。

樓主：已「睇化」

樓主回覆留言表示已「睇化」沒有介懷，「冇X，講事實啫。事實本身無分對與錯㗎嘛。咁梗係睇化咗啦，咁小嘅事都睇唔化，一早已經激到爆血管」、「咁佢講聲唔該我都好開心嘅，冇乜介懷，只不過嗰一下硬係會有啲哽耳咁解啫」。

樓主又笑言，「我細細個本身已經比同輩嘅人高，小學就話我係中學生，中學就話我讀緊大學如此類推，所以而家俾人叫叔叔都合理。不嬲每個客同我講唔該多謝我都會應佢，同埋呢個情況都唔係第1次出現嘅，我都慣」。