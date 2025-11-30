你知道另一半提款卡密碼嗎？7條問題神準測出什麼事最易惹怒他

兩個人的相處，是需要相互包容相互體諒的。若是處處都想要佔人便宜，想要對方讓着自己，這樣的感情是沒有辦法持續太久的。



就算對方很喜歡自己，最後也會感覺到心累，然後想要分開的。那麼哪些事容易讓他感到不爽呢？快來測一測吧！

1. 你會跟另一半認真的慶祝每一個重要節日嗎？

基本會的→2

基本不會→3



2. 你們之間，錢財是分開用的還是合在一起用呢？

分開用的→4

合在一起用→3



3. 在朋友面前，你會很給自己的另一半面子嗎？

當然會了→4

沒有考慮那麼多→5



4. 你們之間吵架的話，多久能夠和好呢？

當天就會和好→6

要比較久才會和好→5



5. 對方沒有接聽到電話的話，你還會奪命連環CALL嗎？

不會的→A

肯定會→6



6. 你認識對方的每一個朋友嗎？

基本認識→D

基本不認識→7



7. 你知道對方的手機或是銀行卡密碼嗎？

知道的→B

不知道→C



答案解析

A. 你花錢大手大腳會讓對方很不爽

你如果花錢再那麼沒有節制的話，對方必然會很不爽。因為沒有一個人的錢是大風颳來的，每一分都是要付出辛苦努力才能夠擁有的。對方並不是捨不得讓你花錢，但是他會覺得你買的很多東西實在是很沒有必要。明明之前買過就放在家裏吃灰的，現在又花錢買，這會讓他的怨氣越來越重，然後就會對你意見很大。

B. 你的翻舊賬會讓對方很不爽

你若是想要跟對方更好的相處下去，那麼就不要總是翻舊賬。兩個人在一起有分歧矛盾，這是再正常不過的事情了。只是一旦解決好，那麼這件事也就算翻篇了。如果你在往後的每一次吵架中都要提及過往的不愉快，都要跟對方鬧上這麼一齣，那對方肯定會相當的不爽的，他會覺得跟你在一起很累。

C. 你的異性朋友太多會讓對方很不爽

你就是結交了太多異性朋友了，這讓對方心裏多少有些不爽。其實戀愛中的每個人都是一樣的，都會比較敏感比較在乎對方。他肯定希望你的心裏都是他，而不是時常都在提及別的異性。因此你跟其他的異性朋友越是玩得來，他的心裏就越是難受。一旦到達一個程度，那麼他可能就會發火的。

D. 你的控制慾強會讓對方很不爽

你要給對方一些屬於他們自己的私人空間，不要一天二十四小時都想要知道對方在做什麼。因為這樣會讓對方感覺到很壓抑，他們自然會很不爽了。除了愛情，每個人都會有友情或是其他的關係要維護。而你一直干涉對方，就會讓對方覺得放不開手腳，慢慢的，他就會覺得跟你在一起太煩了。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】