農曆七月鬼門開「空亡星發功」四個生肖運勢大凶　災禍逃不掉

農曆7月鬼門開，鬼月空亡星發威，4生肖大凶衰運纏身，事業出事了！對此，命理師斷言，空亡星作用力顯現了，4生肖小心。



命理師姚本軍在臉書指出，農曆七月開始、紫微斗數中的空亡星作用力將逐步顯現，工作事業發展彷彿有一股看不見的迷霧，籠罩在4生肖人身上，使原本清晰的方向感變得模糊，甚至想法上出現漂浮不定的感受。

空亡星爆發 4生肖衰運襲來

生肖兔

2025年農曆七月開始，紫微斗數中空亡星發威，讓生肖兔者身心處在一個氣場耗弱的狀態，容易陷入「人來瘋，人走虛」的節奏當中，工作上即便是日常瑣事，也會因心神不定或注意力渙散而失誤百出。有些人甚至會感到「明明很努力，但總是無力改變現狀」的挫敗感，像是握不住的水，越是想抓緊，就越顯得徒勞。

在這種狀況下，屬兔者容易錯估形勢、誤信他人，或者在重要選擇上表現出過於情緒化的決定，建議這段時間中應該多做靜心之事，減少干擾與躁動，反而有助於穩住心神。

生肖豬

空亡星對於生肖豬者來說，職場上容易感受到主管交代不清楚、團隊合作失去節奏，甚至自己開始懷疑目標與方向，而事情來得快，決策卻總是慢半拍，導致有些計畫說得好聽，做得東倒西歪。

這不只是工作技術上的錯誤，更深層的是對工作的熱情與信任感正逐漸流失，因此要學會抓住真正重要的核心任務，不宜追求表面成績，而應穩守本分，減少變動。

生肖狗

空亡星對於生肖狗者來說，關係到人際網絡與工作支持系統的穩定性。這段期間，屬狗的人容易因同事之間的溝通誤差、誤會，甚至是無形的疏離感，經常會覺得自己像是「一個人作戰」，原本仰賴的後勤資源，可能在關鍵時刻失靈，令人倍感壓力與孤立。

特別是合作案件上，常出現說好卻沒做、承諾但未實現的狀況，建議屬狗者得更審慎選擇合作夥伴，避免盲目信任，也要強化書面紀錄，別讓模糊的期待變成落空的責任。

生肖蛇

空亡星到來，生肖蛇者容易因和伴侶之間的關係，進而影響到工作，容易出現距離、誤會或情感空虛的情形，並很容易將情緒投射到工作當中，導致職場表現失常、與人互動緊張、甚至因一時情緒衝動，而做出不理性的工作決定。

換言之，這不是職場本身出問題，而是來自「心無所依」的內耗，建議屬蛇者在這段時間，更需關注內心的穩定與情感的釋放方式，若能平衡生活與感情，反而可藉此轉化空亡為沉澱，進一步釐清真正的職志方向。

