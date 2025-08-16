鬼月盂蘭節｜8月23鬼門開財神降臨！5生肖財庫暴漲金錢運顯著提升

2025年農曆七月初一，也就是2025年8月22日23時即將到來！除了是傳統民間習俗中的「鬼門開」時節，更被視為財運轉折的關鍵時刻。



台灣清水孟國際塔羅小孟老師指出，今年鬼門開將為特定生肖帶來強勁財運，尤其是屬羊、猴、雞、龍、兔的朋友，在投資、薪資談判等方面都有望迎來顯著成長。

TOP5 生肖羊

屬羊者將在偏財運方面獲得加持，特別適合進行股票、基金等投資理財，選擇穩健標的便能獲得不錯回報。此外，副業或短期專案也可能帶來額外收入，多元財源讓財務更穩固。

TOP4 生肖猴

過去在資金運用上遇到困境的屬猴者，鬼門開後有望順利解套，資金回流速度超乎預期，先前的財務糾紛也有機會圓滿解決，財務壓力大幅減輕。

TOP3 生肖雞

對於生肖雞的人來說，這段時期非常適合爭取加薪或轉職，小孟老師建議，可把握此良機向主管提出合理的薪資調整要求，若有轉職計劃，在面試或薪資談判時也較容易獲得優渥條件，職涯與收入同步提升。

TOP2 生肖龍

屬龍者將以智慧和判斷力創造財富。小孟老師建議，在此期間安排短途或長途旅行，不僅有助於調整心態，還可能因旅途中的靈感或人脈開啟新商機。創業者則有望迎來資金挹注或訂單暴增。

TOP1 生肖兔

生肖兔的朋友們在鬼門開後，業績有望快速成長。無論是業務成交量、客戶數量或獎金分紅，都可能顯著提升。而這份豐收是過去努力付出的最佳回報時刻，為未來財務穩定打下堅實基礎。

