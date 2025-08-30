仁愛堂大埔綜合中醫中心搬遷擴建　內科或針灸診療有優惠回饋市民

仁愛堂二十多年來在大埔區提供中醫及牙醫服務，當中仁愛堂大埔綜合中醫中心自2006年座落新界東北，肩負著為30萬居民提供質優價廉的中醫診療服務。為滿足大埔人口增長及服務需求，中心最近搬遷擴充，並提供診療服務優惠，回饋市民的長久支持。



全新中醫中心設於廣福道，一如以往提供內科、針灸、拔罐及天灸等服務。（仁愛堂提供）

中醫配套服務趕上區內新建大型公共屋邨

大埔區是一個歷史悠久、城鄉交融的地區，隨著近年大型公共屋邨富蝶邨落成，入伙戶達7,300，人口顯著增長。仁愛堂亦持續聆聽不同地區人士意見及獲取持份者的協作下，歷經一年多的努力，大埔廣福道新址於2025年6月9日投入服務，中心內增加中醫診症室及專用房間，新址地點亦更方便病人求診。

全新中醫中心環境寬敞明亮，為求診者提供舒適安寧的候診及診療空間。（仁愛堂提供）

新址增設了診療室、針灸房及針灸床，並選用柔和的天花燈光，提供舒適診療過程。 （仁愛堂提供）

設有擺放手仗專用位置及低桌面設計的接待處。（仁愛堂提供）

特別提供診療服務優惠回饋市民

為回饋市民的長久支持，由即日起，所有求診者於仁愛堂大埔綜合中醫中心惠顧內科或針灸診療，可即享全單港幣10元扣減的優惠，除了回饋市民的長久支持，亦希望鼓勵市民透過中醫藥改善體質。

所有求診者於仁愛堂大埔綜合中醫中心惠顧內科或針灸診療，可即享全單港幣10元扣減的優惠。（仁愛堂提供）

擴充臨床服務及提供友善措施

是次搬遷擴建是仁愛堂中醫服務發展的新里程，擴充臨床服務及實施友善措施包括﹕



●增設1間診療室、1間針灸房及2張針灸床，新址共有3間診療室、2間針灸房及7張針灸床

●提供便攜式輪椅斜台板方便行動不便人士

●所有診療室設計方便輪椅人士進出

●接待處設有專用位置擺放手仗，方便病人兼顧登記及付款流程

●接待處採用方便輪椅人士使用的低桌面設計

●考慮針灸人士需臥床，天花選用柔和燈光，提供舒適診療過程

仁愛堂大埔綜合中醫中心

查詢及預約：2638 7393

地址：大埔廣褔道41-43號美德大廈地舖