日出康城男子抱女童踎地疑便溺！網民缺德：係衛生同教育嘅問題

無論男女老幼，人有三急亦不應隨地便溺！有網民在社交平台發文，指於日出康城目睹有男子抱着女童，「日光日白」下拉下女童褲子，讓她蹲在路中心疑似隨地便溺。不少網民批評隨地便溺行為，「係咪黐線㗎？唔係罰幾多錢嘅問題，係衛生同教育嘅問題」、「香港就嚟變臭港」，亦有人擔心會對女童造成陰影，「女仔人家，好心咪教到佢覺得周街除褲都無問題啦」、「咁嘅高度如果有記憶，真係一世陰影」。



將軍澳日出康城有男子抱着女童，讓她蹲在路中心疑似隨地便溺。。（「threads＠f___k9527」圖片）

日出康城女童蹲地疑當眾便溺

有網民在threads帳號上傳多張照片，指於將軍澳日出康城目擊有女童「日光日白喺路中心屙」，驚訝地表示「都咪話唔勇」。現場為日出康城海濱長廊的遊樂場，1名穿着黑色外套的中年男子正蹲在地上，抱着身穿紅色上衣的女童，她當眾拉下褲子，疑似在地上便溺。

女童疑似便溺過後，垃高褲子準備離開。（「threads＠f___k9527」圖片）

女童牛仔褲未穿好 僅拉至小腿位置

男子之後抱起女童，會合手推嬰兒車的婦人，但有個別相片可看到，當時女童牛仔褲仍未穿好，只拉高至約膝蓋位置。樓主未有透露事發時間，不過就對有人當眾便溺行為感到不解，故貼圖公審「香港隨地便溺罰幾錢？」

男子之後抱起女童，但她牛仔褲仍未穿好，只拉高至約膝蓋位置。（「threads＠f___k9527」圖片）

男子抱起女童，會合手推嬰兒車的婦人。（「threads＠f___k9527」圖片）

網民狠斥隨地便溺行為：香港就嚟變臭港

帖文一出，許多網民紛紛批評隨地便溺行為缺德，「都幾張揚喎」、「係咪黐線㗎？唔係罰幾多錢嘅問題，係衛生同教育嘅問題」、「一上商場就大把廁所啦」、「香港就嚟變臭港」、「開始懷疑有時喺路中心見到，或單車徑隔籬嗰啲唔係狗屎」。

家長被指失職：咪教到佢覺得周街除褲無問題

有人就表示理解小童偶爾出現「人有三急」情況，但家長亦不應容許當眾「解決」，「至少行埋草叢附近，點會喺路中心呀大佬」、「有時要教佢短暫忍耐，即時找廁所，頂唔順再出聲，但都唔好路中心屙啦」、「女仔人家，好心咪教到佢覺得周街除褲都無問題啦」、「女孩咁嘅高度如果有記憶，真係一世陰影」。

公眾地方隨地大小便 最高可被罰款1萬元

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

