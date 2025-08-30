海洋公園小孩臥餐枱換尿片！港女1原因鬧：影衰港人　惹網民爭議

家長帶小朋友外出，在各項細節上也要有公德心。有港女在網上發片，公審一對在海洋樂園作出不文明舉動的家長。從她拍下的影片見到，這對家長將小孩放上枱面，為趟臥的小孩換尿片，情況令人側目。港女見狀大鬧家長行為自私全無顧慮他人，並指附近都是廁所，更指「講流利嘅廣東話嘅人可唔可以衛生啲呢！」、「影衰港人」。



影片引來不少網民議論，有人直斥該對家長不對，「換片唔急嗰一兩個字啦，黐線」、有人則認為不能單憑講流利廣東話便認定對方是香港人，「廣州人都講流利廣東話」。



樓主認為在餐枱上為孩子換尿片不合衛生。（影片截圖）

這對家長在海洋公園的用餐區的桌上替小孩換片。（影片截圖）

樓主指附近有廁所，鬧家長「有冇諗吓隔離左右」。（影片截圖）

在餐桌上替小孩換尿片實在太過份了！有港女在Threads上發片，表示「講流利嘅廣東話嘅人可唔可以衛生啲呢！」她指在香港海洋公園見到有一對男女家長，將小孩放在餐廳的枱上，下面放有一張墊，然後在墊準備替小孩換尿片，影片最後有另1名小孩入鏡。

樓主鬧家長自私 拍片公審

由於那處是用餐區域，樓主認為這對家長的行為十分自私，於是拍片公審他們，更鬧爆「有冇諗吓隔離左右！其實咁大個主題公園仲要係威威天地嗰邊係周圍都有廁所」，更怒斥是「影衰港人」。

不少網民也認為離譜，「換片唔急果一兩個字啦，黐線」。（影片截圖）

有網民鬧爆家長「換片唔急果一兩個字啦，黐線」、「佢哋嘅心態就係我畀咗錢我想點就點」、「係餐廳換片，應該都唔係今日嘅事，我肯定」。

有網民認為樓主應立即阻止

有人認為樓主可以即時阻止「附近有職員嘅，為何再post上來圍爐」、「用墊只係怕整污糟佢個仔件衫，唔係保護啲乜嘢，其實趁佢未開始換片前見佢有呢啲set up擺咗個仔落去，即刻通知職員去處理」。亦有網民認為單憑講流利廣東話，並不能確定對方就是香港人，「阿嬸對襪同鞋已經話咗你知佢唔係香港人」、「廣州人都講流利廣東話」、「關香港人乜事」。