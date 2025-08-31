高鐵大叔桌邊狂磨腳板底！目擊者：會不會真菌感染？　震撼片曝光

乘坐公共交通應顧己及人保持衛生，惟網上瘋傳影片，顯示有1名大叔在內地高鐵上光着腳，把腳放在座位前面的小餐桌上，左右腳輪流大力在桌邊忘形地磨擦腳板底搔癢，目擊這嘔心一幕的男網民拍片後在網上公審，並驚呼：「會不會真菌感染！」。



震撼影片曝光後令不少網民大呼「好核突」、「嘩咩料啊？鄉下嚟㗎？一啲衛生常識都冇」。



大叔在內地高鐵車廂內，利用桌邊忘形地磨腳板底。（影片截圖）

男乘客目擊這一幕，感超嘔心而拍片公審。（影片截圖）

大叔除鞋忘形磨腳板底超嘔心

有男網民在Threads上發片，驚訝地表示「我的天啊！在動車上扣腳底板會不會真菌感染！」。從影片可見，在內地的高鐵上，大叔除了鞋，用雙手捉住左腳，利用座位上的小餐桌的桌邊，大力地磨腳板底約10秒，其後鏡頭一轉，影片見到他換了用右手捉右腳，繼續用桌邊盡情摔腳板底，場面十分嘔心。

大叔換了用右手捉右腳，繼續用桌邊盡情摔腳板底，十分嘔心。（影片截圖）

網民看過影片鬧爆，「好嘔心⋯感覺屑屑都在空氣中飄了」。（影片截圖）

有網民笑言大叔在做「腳底按摩」。（影片截圖）

有人表示因此不會用這餐桌吃東西，「還好不會在車上吃東西，好可怕」。（影片截圖）

網民鬧爆：他可以付清潔費嗎，超嘔心

不少網民也鬧爆大叔也感到恐怖，「超噁」、「好嘔心⋯感覺屑屑都在空氣中飄了」、「好核突」、「嘩咩料啊？鄉下嚟㗎？一啲衛生常識都冇」。有人認為「他可以付清潔費嗎，超嘔心」、「腳底按摩」、「用一支消毒藥水倒下去」、「這種說沒香港腳才不信」，有人表示因此不會用這餐桌吃東西，「還好不會在車上吃東西，好可怕」。