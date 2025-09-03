店員回收食剩菜飯送回廚房！港女擔心變二手飯：嘔心 網民咁講
撰文：喬納森

食肆將已奉客的食物循環再用？有港女在網上發文指遇到嘔心經歷，在銅鑼灣一間上海食店，見到隔籬枱的客人食剩1碗菜飯，店員執拾餐桌將「碗飯攞返入廚房」，港女擔心會混入廚房的飯再給賣給客人，加上她見到「店員用黑邊手指插落碗熱豆漿度」，令她感到極為嘔心，明言不會再幫襯。
不少網民留言「恐怖過鬼片喎」、「環保到呢，不過佢咁多年枱面都是油淋淋」。不過也有網民認為「無證無據」，難以證明變「二手飯」。
該港女在Threads上發文指，親眼見到店員本想將客人食剩的菜飯倒入食物殘渣桶，「隻手已經放咗一半㗎啦！」，但後來將菜飯放回出菜位，廚房立即收入去，擔心會變「二手飯」，「唔係身有屎係咩？畀客人食二手飯」。
不少網民認為該店衛生不佳，「嗰間不嬲都好污糟，試過粢飯入面有碎石」、「環保到呢，不過佢咁多年枱面都是油淋淋」、「有去過食都知呢間舖由枱凳到地下都係油淋淋，黐笠笠」。亦有人形容店員的舉動「恐怖過鬼片喎」。不過也有網民認為「無證無據」，難以證明變「二手飯」。
