新蒲崗居酒屋外賣筷子發霉！食客怒投訴　食環署巡查另1原因檢控

滿心歡喜叫外賣卻得到驚嚇畫面！《香港01》接獲讀者廖小姐報料，她日前於Keeta外賣平台點餐，用379元叫了新蒲崗大廈日本菜居酒屋「海膽仔」4份丼飯套餐，怎料隨餐附上的全部包裝筷子整支發霉，三文魚丼內裝飾用的菊花底部同樣有發霉情況，她即時反胃嘔吐，形容畫面「太震撼、太恐怖、好難接受」，擔憂食安問題下，眾人最終丟棄所有食物未有進食。廖小姐不滿該居酒屋標榜「高質日本料理」，惟現實與期望有落差，她已即時向食環署舉報，並向Keeta反映事件。



《香港01》致電「海膽仔」查詢，店員回覆說正跟進事件。



新蒲崗大廈日本菜居酒屋「海膽仔」的外賣筷子發霉。（廖小姐提供）

食環署發現處所食物室衞生狀況欠佳提檢控

食環署回覆《香港01》查詢時證實接獲相關投訴，並隨即派員到有關食肆巡查，其間未有發現處所內的筷子、用具及食物用的裝飾素材有發霉跡象，惟發現處所的食物室衞生狀況欠佳，遂根據《食物業規例》第132X章向相關食肆持牌人提出檢控，待案件被法庭定罪後將按「違例記分制」扣減該食肆牌照5分。持牌人如持續違反相關法例，其牌照有機會被暫時吊銷或取消。

食環署指出，該署人員已向有關處所的負責人和員工作出衞生教育，並提醒他們須時刻注意個人、食物和環境衞生。該署會繼續留意上址情況和採取適當行動，以保持環境衞生。而根據《食物業規例》（第132X章），每間食物室的牆壁、地面、門、窗、天花板、木建部分及處所結構的其他各部分須保持清潔，以保持完好、維修妥善和狀況良好，以使其得以妥善清潔，否則即屬違法，最高可處罰款1萬元及監禁3個月，另加每天罰款300元。

廖小姐表示，餐點送到後，漏給了一份和風牛肉丼、沙律及飲品套餐之餘，更嚴重的問題是隨餐附上的筷子發霉。（廖小姐提供）

廖小姐向《香港01》表示，8月30日晚與父母及媽媽朋友4人一同叫外賣，他們於Keeta外賣平台見到新蒲崗大廈日本菜居酒屋「海膽仔」標榜「高質日本料理」故欲嘗試，怎料餐點送到後，漏給了1份和風牛肉丼、沙律及飲品套餐之餘，更嚴重問題是附上的全部包裝筷子一打開，整支都發霉，畫面十分震撼。

新蒲崗居酒屋外賣筷子全發霉

廖小姐說，眾人頓時失去食慾，故先將食物放進雪櫃冷藏及丟棄筷子，到凌晨零時許再拿出來欲進食時，她打開三文魚丼拿走裝飾用的菊花，赫然發現菊花底部發霉，她即時反胃嘔吐，眾人擔心食物安全問題，故未有進食，已將所有食物丟棄。

筷子發霉情況嚴重，廖小姐表示「太震撼、太恐怖」。（廖小姐提供）

廖小姐已電郵向食環署舉報。（廖小姐提供）

廖小姐向Keeta外賣平台反映事件。（廖小姐提供）

事主反胃嘔吐：太震撼、太恐怖

廖小姐擔心道，「點知煮食過程係點，你個兜底睇唔到，點知有冇發霉，用300幾蚊買飯，睇返幾千蚊醫生就唔抵」。她表示，爸爸年屆70歲，媽媽朋友68歲，又聲稱自己患有末期腎衰竭，「唔敢博」冒險進食。

廖小姐批評，情況難以接受，「太震撼、太恐怖，嗌咗咁多年外賣都未見過咁嘅情況，見到高質先試，見到咁貴心諗幾好，點知咁大落差」。她即時向食環署舉報，並向Keeta反映事件，平台回覆說要待3至5個工作日才有處理結果。