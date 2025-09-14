溫度計插女生屁股22年！小學意外曾睇急症　1原因令醫生嘆好運

這「東西」竟長年插了在屁股的肉裏。湖南1名女子因踏單車摔倒到醫院檢查，電腦斷層掃描（CT掃描）發現她的盆骨後方，即屁股位置藏有異物。女病人努力回想，終想到22年前讀小學時一場意外，被男同學用溫度計插入左邊屁股的肉裏，相信是溫度計殘餘部份未徹底移除。醫生最終在超聲波技術協助下做手術取出2厘米的玻璃體溫計，又認為幸好裏面沒有水銀，否則可能汞中毒。



女病人踏單車摔倒入院檢查，CT掃描發現她的盆骨後方，即屁股位置藏有異物。（微博影片截圖）

踏單車摔倒 CT掃描揭屁股藏異物

內媒報道，武漢1名女子在小學時的一場意外，竟令異物藏在她體內22年。事主胡女士早前踏單車摔倒，擔心骨折前往醫院檢查，CT掃描發現其盆骨後方有條2厘米長的異物。

被溫度計插左邊屁股 X光照不出玻璃

胡女士不斷回憶之下終於想起小學時的一場意外，當時她身旁的男同學正把玩體溫計，有位同學問她借擦膠，她想丟過去卻丟失了。胡女起身找擦膠，男同學也彎腰查看地下，一手拿著溫度計放在她的凳上。胡女率先找到擦膠，「一屁股坐在板凳上」，溫度計剛好插入左邊屁股的肉。

女病人踏單車摔倒入院檢查，CT掃描發現她的盆骨後方，即屁股位置藏有異物。（微博影片截圖）

家人聞訊送她入急症室，醫生做手術取出露在體外的部份體溫計，由於拿出來時斷了一截，當時曾有懷疑，她「哭着說不長這樣」，照X光時又因體溫計是玻璃，沒有照出來，就此不了了之多年。

醫生做手術取出2厘米長的溫度計玻璃管，幸好沒有水銀的部份。（微博影片截圖）

醫生慶幸好沒有水銀

武漢市第一醫院骨科主治醫生尚冉冉認為，異物藏體內始終是安全隱患，用超聲波技術能在體表定位再做手術取出，全程只需半小時。從「異物」外型看，可馬上確定是斷裂的溫度計。尚醫生續指，常見水銀溫度計靠近水銀的一端大約長2厘米左右，幸好當時水銀沒有插進體內，否則可能引起汞中毒。他又借此案例，提醒剛開學的學生別玩有潛在危險的物品

