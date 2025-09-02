電熱水壺放這處煲水！日本民宿旅客1舉動極驚嚇　網民：智障等級

經營民宿會迎來不同客人，相信不時會發生意想不到的事情！有日本民宿東主在網上分享奇異事件，他發現有旅客將塑膠的電熱水壺，放在明火爐頭上煲水，結果電熱水壺的底部燒融了，東主拍下水壺的「屍骸」在網上分享，表示幸好單位無事，無人受傷，發帖希望其他旅客注意安全。



帖文引來不少網民留言笑稱「笑死」、「什麼生活白癡」、「這已經智障等級」、「竟然膠煲用明火煲」。



民宿東主展示被住客燒毀的電熱水壺。（Threads圖片）

電熱水壺底部被嚴重燒毀，電線也露了出來。（Threads圖片）

樓主指幸好無人受傷，單位已清潔處理，算不幸中之大幸。（Threads圖片）

經營民宿必定遇到很多出乎意料的趣怪事。在日本經營民宿的男網民在Threads上發片及發文，表示電熱水壺被放在明火爐頭上煲水而嚴重損毀，事發後有清潔人員到場處理，並提醒旅客要小心使用，「拜託放在加熱底座插電」、「拜託幫忙分享出去，傳遞一下基本知識，不然真的很危險」。

電熱水壺的底部被燒融

從影片可見，電熱水壺的底部被嚴重燒毀，已露出內裏的電線，而單位內的煮食爐是用明火，即是今次是旅客將電熱水壺放在明火爐上煲水而導致意外。

有網民表示到日本旅遊時也曾燒壞了電熱水煲。（Threads圖片）

有網民表示朋友也曾犯同樣錯誤，已向民宿老闆賠償。（Threads圖片）

不少網民看過影片也大感驚訝，有人稱「笑死」、「竟然膠煲用明火煲」，更笑言「什麼生活白癡」、「這已經次智障等級」。

網民指朋友也曾犯同樣錯誤

有網民表示朋友也曾犯這錯，「我只能說我朋友也有遇到！後續有賠給民宿老闆」。亦有同業表示也常遇到，「同是飯店業，真的有人會把熱水壺拿去IH爐上加熱燒融。做這事的人不分種族國籍，一年至少發生一次。發生率之高我都懷疑是不是有錢人有別的高科技產品來燒水，所以反而不會用這種平民百姓的東西」、「年輕時做過飯店，會做這類事情的大部分只有大陸人跟印度人」。