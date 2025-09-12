餐廳調位收$50！港男驚訝　網民意見兩極　有人理解店家或有苦衷

航空公司向上機後調位的乘客額外收取調位費不足為奇，但原來餐廳都有這項收費？有港男指在餐廳用膳時，發現單據底部列明一項令人傻眼的收費，就是50元調位費，不禁驚訝慨嘆「長知識定我無見識？」。有網民笑言「呢間店一定有俾西客玩轉個場嘅PTSD（創傷後遺症）經歷」，有人則明白收費背後原因，「你真係未見過有啲人食飯都好似揀老婆咁，食嗰半粒鐘嘢掉4、5次位」。



港男發現餐廳在單據上列明調位費50元，感到嘖嘖稱奇。（Threads圖片）

有港男在Threads上發布相片，拍下他在餐廳用餐的單據，底部列明個人最低消費30元、外來食物或飲品則收100元，這些收費在其他餐廳也會出現，但最後一項調位費50元，令樓主感到驚訝。

港男驚訝餐廳收調位費 網民意見兩極

網民對於這項收費意見不一，有人認為「好過分」、「攞明呃錢」、「唔緊要啦，呢啲餐廳我係唔會幫襯嘅」、「上咗菜，未吃完，餐廳要求調位會畀返50蚊？」。

有網民猜測店家苦衷。（《熱血司祭2》劇照）

但有不少人理解背後原因，笑言「呢間店一定有俾西客玩轉個場嘅PTSD（創傷後遺症）經歷」、「每個奇怪規則，背後都一定有佢荒謬嘅故事」、「你真係未見過有啲人食飯都好似揀老婆咁，食嗰半粒鐘嘢掉4、5次位，依度又話凍，又話近廁所，又話近門口，又話近廚房，我係客都覺得佢煩」。

有網民理解：啲人真係好鍾意調位

有人這樣解釋，「因為有啲人真係好鍾意調嚟調去坐，如果餐廳有用枱布就要換過一張，如果嗌咗嘢食又要通知傳菜部，通知樓面侍應，通知水吧，然後電腦又要更改枱號。常人睇落去要收$50會覺得好過去搶，做過飲嘅人就明白難處，只要食物一落錯枱，好彩嘅個客會提你自己冇order過，唔好彩嘅個客食咗又唔肯畀錢（雖然真係冇責任要畀），但已經係餐廳成本之一」。

（Threads@ernest1874509）