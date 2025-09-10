母子酒樓飲茶被迫搬位「成張枱秤走」　港男嬲爆：叫讓枱畀熟客坐

盡孝心與媽媽飲茶卻遇上不愉快事件！有港男於網上發文大呻，與媽媽在梨木樹1間酒樓飲茶時，突然被職員強迫搬位，讓位予熟客，他們還沒反應過來之際，就有數名職員過來「成張枱秤起咗，搬走咗去第二個位置」。他對此非常不滿，負責人提出免單，但他拒絕接受及要求網民就事件評理。



有港男於網上發文大呻，與媽媽在梨木樹1間酒樓飲茶時，突然被職員強迫搬位，讓位予熟客。（fb群組「香港酒樓關注組」圖片）

母子酒樓飲茶突被迫搬位：成張枱秤走

該港男於facebook群組「香港酒樓關注組」發文表示，日前與媽媽在梨木樹1間酒樓飲茶，下單後來了兩款點心，「突然間有酒樓職員強迫我哋搬第二個位置，當時我們O晒嘴仲未有反應過來，有幾個阿姐過嚟成張枱秤起咗，搬走咗去第二個位置」。

港男不滿指，「竟然要我哋讓張枱畀佢哋熟客坐，我個心情非常不滿意及不能接受」。酒樓負責人其後提出免單，「唔使我哋找數請我哋食」，但他與媽媽極力反對，「回應不需要及支付已進餐嘅食物，以表示不滿」，最終他支付了72.5元。

酒樓負責人提出免單，但港男與媽媽極力反對，「回應不需要及支付已進餐嘅食物，以表示不滿」，最終他支付了72.5元。（fb群組「香港酒樓關注組」圖片）

港男質疑：讓枱畀熟客 求網民評理

港男要求網民評理，「今時今日咁嘅對待，不理顧客感受及差勁服務態度，仲可以接受嗎？」。

不少網民批評酒樓做法，「不知所謂，不幫襯」、「可惡簡直不可理喻」、「豈有此理！」、「不可接受，經理要炒魷魚」、「呢啲咁嘅酒樓等佢執笠啦！」、「睇完苦主的遭遇，無言，但無謂生氣，咁服務態度睇佢做得幾耐」。

不少網民批評酒樓做法，「不知所謂，不幫襯」、「可惡簡直不可理喻」。（《古惑仔3之隻手遮天》劇照）

網民斥：不知所謂，不幫襯

有網民建議，「反佢枱啦，你咁都可以忍受不公平及不尊重對待，相信你諗番起都chock住條氣」、「坐喺度唔好郁，睇下佢哋夠唔夠膽抬埋你走」、「如果我係你，就照坐喺度，如果佢敢連我都搬埋，立刻報警，睇吓佢有幾把炮」、「走啦，當啲客唔係人？冇錢畀？」、「以後不去，何必勞氣，如有禮，轉換細枱可接受，大枱是要搭枱的」、「呢間嘢長期獨市生意，唔自在，落荃灣飲啦」。

有網民點出搬位原因，「而家酒樓的山頭文化」、「問題主要原因，你係稀客，人哋係長期顧客，所以就係咁樣」、「都係啲老嘢，為咗方便自己飲茶，經常討好啲侍應經理又利是又買券，所以佢咪唔想做呢啲經常冇去幫襯嗰啲人生意囉」。

港男補充說，這間酒樓是他媽媽住所樓下的酒樓，「都常有幫襯咗好耐，我哋都係老街坊都未試過咁樣嚟招呼，佢有幾個新夥計做人處事唔能夠接受！」。（《新精武門1991》劇照）

港男：幫襯咗好耐，新夥計處事難接受

港男回覆網民留言時補充說，「佢真係將整張圓枱搬咗過去1張四方嘅麻雀枱（我媽老人家根本都唔夠高坐），之後我哋拍枱走人！（我影嗰幅相就係原本坐嘅位置有12位新顧客坐咗啦）」。

港男又指出，這間酒樓是他媽媽住所樓下的酒樓，「都常有幫襯咗好耐，我哋都係老街坊都未試過咁樣嚟招呼，佢有幾個新夥計做人處事唔能夠接受！」。