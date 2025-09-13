外賣飯盒驚見「黑色大昆蟲」！港女食到中途發現極崩潰：好想洗胃

網上不時有食客投訴外出用餐，或叫外賣時出現衛生欠佳情況！日前再有港女在社交平台分享訂外賣的不快經歷，事關她享用飯盒中途，才發現內藏1隻身軀完整、黑色的大昆蟲，甚至可以清楚看見昆蟲的翅膀及腳，故崩潰稱「食完成個人都好唔舒服，我真係好想洗胃同埋嘔」。



有網民看過照片後覺得是蟑螂，勸籲她投訴，樓主後來指已向店方反映，並已申請退款中，但對吃出昆蟲一事仍然耿耿於懷，並自嘲「已（經）食咗半兜，覺得自己充滿蛋白質」。



有港女訂購外賣飯盒，吃到中途驚見內藏1隻黑色大昆蟲。（「threads＠christy_.920」圖片）

「黐X線」，該港女在threads帳號「christy_.920」圖文並茂發帖，指日前訂購外賣，形容「食食吓見到有條黑色嘅嘢」，她初時以為是配料未有為意，但之後「X窟痕」往飯盒底部挑起，竟然看見1隻有如她手指甲片般大小的昆蟲，故崩潰稱「X你個街」。從照片顯示，樓主當時點叫1盒菜飯飯盒，並從飯盒內挑出1隻身軀完整、黑色的大昆蟲，且可以清楚看見昆蟲的翅膀和腳。

外賣飯盒內藏黑色大昆蟲 港女吃到中途發現：好想洗胃

樓主對此表示「我真係嬲到X街」，指過往點叫外賣都曾經試過吃出小昆蟲，但不滿是次飯盒藏有「咁X大隻」昆蟲，對於吃到中途才發現感到嘔心，「我宜家食完成個人都好唔舒服，我真係好想洗胃同埋嘔」。

樓主形容「食食吓見到有條黑色嘅嘢」，她初時以為是配料沒有為意。（「threads＠christy_.920」圖片）

她之後從飯盒底部挑出1隻有如她手指甲片般大小的昆蟲。（「threads＠christy_.920」圖片）

網民猜是蟑螂 嘲諷：蛋白質飛行員

有網民留言猜測昆蟲「真實身份」，「點睇都似曱甴」、「加餐？」、「蛋白質飛行員」，並建議樓主投訴。樓主其後回覆眾人，指她已經向店方反映，目前正處理退款，有人認為屬「不幸中嘅大幸」，但她仍然難以接受飯盒內藏「咁大隻蟲」，故自嘲「已（經）食咗半兜，覺得自己充滿蛋白質」。

（threads＠christy_.920）