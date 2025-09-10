中年女入男廁斷正！網民聽口音猜來自這裏　指當地屬平常事籲體諒

男女有別，就算「人有三急」，都應使用自己性別的廁所！有港男在社交平台發文，指他曾在淺水灣某私人地方，直擊1名中年女子使用男廁，因而拿出手機拍攝對方，但女子「理直氣壯」追問「拍什麼」，又稱「台灣都是這樣」，反問樓主「現在不不是很開放嗎？」，完全未覺自身行為有問題，他於是將片段發布到到網上公審。



網民聽到中年女子口音，都猜她來自台灣，批評其亂入男廁行為，「台灣人覺得異性廁所係可以亂入？」、「明知女廁多人就早少少去排隊啦」、「咁衝入去真係好似性騷擾」。但有留言指在台灣地區，女性的確可以使用男廁，呼籲多加體諒，「去台灣睇演唱會見識過，屙緊尿啲囡囡入嚟排廁格」、「見女廁排晒隊會入男廁，（係）佢哋習慣」，又質疑樓主廁所拍攝同屬違法，「誇張，旁邊還有人在上廁所」。



根據香港法例第132BL章 《公廁(行為及舉止)規例》第7條「男女分隔」，在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部份，同樣地，任何女性亦不得進入撥作男性使用的部份，違例者即屬犯罪，可被罰款2,000元。



1名中年女子被港男拍片公審，指她使用男廁。（「threads＠bad4dino」影片截圖）

國語女使用男廁被斷正 港男廁所拍片公審

該港男在threads帳號發文憶述經過，指早前到位於淺水灣某私人地方廁所，發現1名女子疑似因「女廁排長龍」，為方便竟然走到男廁上廁所從樓主上傳影片所見，當時男廁至少有數名男士和小童，他拿着手機拍攝女子，對方則一臉茫然，發覺被拍攝後即時詢問樓主「你要幹嘛？」樓主未有理會對方，將鏡頭移向廁所門外的公仔標誌，以證實該處是男廁，女子因而再次問道：「你在拍？」片段至此告終。

女子辯稱台灣慣例

樓主續稱，他曾質問女子為何要進入男廁，對方則反問樓主為何要拍她，又表達意思「乜宜家唔係好開放㗎咩」、「我覺得自己係男人就可以入嚟」等理由辯解，又企圖以香港鄰近地區為例，稱「台灣都係咁樣㗎啦」，樓主因而感到不滿，「呃我未去過台灣咩？」，並指和對方爭論過程中，女子從未承認自己是跨性別人士。

現場設無障礙廁所 港男質疑對方不應使用男廁

雙方爭執不斷，及後有同場男士為樓主發聲，指香港法例是不容許非同性進入同性廁所，而且當時另一邊設有殘廁（即無障礙廁所），根本沒有人使用，樓主因此提出質疑，對方為何不到那邊上廁所，但女子未有理會，又表示不介意樓主以手機拍攝她，他不忿下遂將片段公審到網上。

港男拿着手機拍攝女子，對方一臉茫然。（「threads＠bad4dino」影片截圖）

女子發覺被人拍攝後，詢問樓主「你要幹嘛？」（「threads＠bad4dino」影片截圖）

樓主將鏡頭移向廁所門外的公仔標誌，以證實為男廁廁所。（「threads＠bad4dino」影片截圖）

網民斥無恥：有尊重男性嗎

帖文引來部份網民指「男女平等」根本是「笑話」，「丟臉了，有尊重男性嗎？」、「台灣人覺得異性廁所係可以亂入？」、「如果男人入女廁講同一番說話，網死咗好耐了」、「佢哋呢種人完全無廉恥」、「唔好講咩女廁多人又急尿，要去廁所就唔好等到急先去，明知女廁多人就早少少去排隊啦」、「相信好多女人喺郊外、餐廳都有入過男廁，不過通常都係男人用完話入面無人幫你睇住先用，咁衝入去真係好似性騷擾」。

疑涉文化差異 網民提1原因表示理解

惟有不少留言指聽該女士的口音，相信來自台灣，或者長時間在台灣生活，而台灣地區女性的確可以使用男廁，「喺台灣女人入男廁真係平常事」、「去台灣睇演唱會見識過，屙緊尿啲囡囡入嚟排廁格」、「見女廁排晒隊會入男廁（係）佢哋習慣」、「條女台灣人，我喺台灣教咗10年書，一聽就聽得出」、「大陸人會問：『你幹啥？』」。

有網民則質疑樓主在廁所拍攝同屬違法，「誇張，旁邊還有人在上廁所」、「你喺廁所影相可能犯法」，但有人仍不滿女子入男廁行為，「邊度人都好，喺香港就跟返香港規矩」。

有不少留言指出在台灣地區，女性的確可以使用男廁。（threads圖片）

有不少留言指出在台灣地區，女性的確可以使用男廁。（threads圖片）

有不少留言指出在台灣地區，女性的確可以使用男廁。（threads圖片）

有家長表示曾目睹有父親攜帶女童，公然進入女廁廁格內。（threads圖片）

非同性而進入異性性別廁所 可被罰款2,000元

根據香港法例第132BL章 《公廁(行為及舉止)規例》第7條「男女分隔」，在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部分，同樣地，任何女性亦不得進入撥作男性使用的部分，但若然年齡在5歲以下，並由親屬或護士陪同的男童或女童進入異性廁所，則不受此例規限。違反以上條例者即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被處以罰款2,000元。

另外，不論是公廁抑或私人地方（如公司）的公用廁所內拍攝，便有機會觸犯《刑事罪行條例》中的窺淫罪（第159A條）或非法拍攝或觀察私密部位罪（第159B條），即使本意是想拍下爭執或事件過程，但如在拍攝過程中，拍攝到他人正在進行的私密行為，例如正在如廁、更衣等，亦可能違法，

任何男性不得進入撥作女性使用部份，而任何女性亦不得進入撥作男性使用部份，違者即屬犯罪，可被罰款2,000元。（示意圖／GettyImages）

（threads＠bad4dino）