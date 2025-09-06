熱氣球節2025出醜！網民憶1977年大窩口巨型氣球升空　1條件可坐

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」由9月4月起一連四天舉行，惟因未獲批熱氣球載客許可牌照，現場只能展示氣球，不能載客，其後更因天氣太熱而將熱氣球「放氣」收起，大會安排令入場市民震怒，紛紛要求退票，同時希望政府向主辦單位追究責任。



有網民隨即翻出舊照片，指早於1977年，大窩口下邨已曾舉行另類「熱氣球節」，有社交網站專頁上載當時照片，又引述街坊指現場是第七、八座舊式公屋旁邊，當中第七座是今天葵賢苑A座；第八座是今天的富雅樓，當時的球場空地上，有可口可樂標誌的巨型氣球升空，目測與大廈高度相若，估計升至約20米高，相信是可口可樂的宣傳活動，更指購買汽水的中獎者有機會登上氣球。不過，有網民指圖中應是「氫氣球」。



有網民表示自己爸爸亦有拍攝過相關照片，更上載當年的紀念品。（facebook用戶「湯米」圖片）

據網站專頁稱，老街坊透露憶說當年六、七十年代可口可樂每支3毫子，中獎者有機會坐上熱氣球，但因機會稀少，要不斷花錢購買汽水碰運氣，才有機會登上氣球。

網民看到48年前的老照片，都不禁慨嘆「今時唔同往日」，直指香港過往亦出現過巨型氣球宣傳活動，「唔明點解半世紀前都得，而家反而唔得，搞到一鑊泡」、「靚抽。以前唔危險，依家就特別危險」。

網民以AI修復可口可樂巨型氣球升空的相片，變成動畫