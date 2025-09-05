熱氣球嘉年華｜熱氣球遭放氣收起　巿民：衰過美斯，美斯都坐喺度

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」因不能載客，昨天（4日）開幕日已經惹來入場人士不滿鬧爆。沒料今日（5日）早場就連熱氣球也遭「放氣」收起，直接「消失」，熱氣球節不見熱氣球，有市民離場時大罵：「衰過美斯，美斯都坐喺度吖。」另有人無奈道：「好似少咗啲嘢喎，熱氣球節冇熱氣球。」



根據官方網站顯示，門票分早上和黃昏兩個時段，早場時段為上午7時半至11時半，黃昏時段為下午4時半到10時半，成人門票售價分別是$200和$880，而熱氣球將會在所有時段展示，大型熱氣球則只在黃昏時段展示。

不過，《香港01》記者今日上午11時到達會場外，已沒有見到展示的熱氣球。有離場的巿民向記者表示，今早9時左右主辦方曾經展示過熱氣球，其後又收起，「係啲市民嘈咗一陣，再升返起，之後再收返埋；廣播就話因為天氣原因，太熱，驚熱氣球唔知係咪着火承受唔到，所以就收返埋」。

一名年逾60歲的長者早場門票入場。他離場時勞氣地說，10時入場已經見不到熱氣球，直斥：「衰過美斯呀！美斯都坐喺度吖！」坦言十分失望：「真係差啲要報警咁滯。」

巿民入場卻沒有見到熱氣球，失望之餘也相當氣憤，說：「衰過美斯呀！美斯都坐喺度吖！」（黃偉民攝）

家長陳女士帶同兒子楠楠到來，9時左右到見到展示的熱氣球：「好彩睇到少少，跟住佢就收咗。九點九就收，好失望。本身同佢（兒子）講嚟睇熱氣球吖嘛，嚟到係咩都冇，可能有啲人鬧，跟住就起咗一陣，但係好快就收返，冇諗過連唔坐嘅都冇得睇呀！」

陳女士帶兒子同來看熱氣球，卻失望而回。（黃偉民攝）

另一名巿民馮先生約於上午11時到達，亦沒有見到熱氣球：「佢（工作人員）話太熱驚會着火，所以cancel（取消）咗。少少（失望），睇電單車囉！」

馮先生引述職員稱，因為太熱怕熱氣球着火而取消展示。（黃偉民攝）

巿民Dicky笑說：「好似少咗啲嘢喎，熱氣球節冇熱氣球。」他於10時左右到場已經見不到展示的熱氣球：「有啲失望啦！我買飛嚟睇熱氣球，有期望值呀！睇唔到就即係冇啦！」他本來亦沒打算坐上熱氣球升空，只是原擬「影唔到大，都影細嘛」，結果一個也見不到。

馮先生笑說：「熱氣球節無熱氣球。」相當失望。（黃偉民攝）

有巿民不滿熱氣球節不見熱氣球。（黃煦緻攝）

上午11時已經不見有熱氣球展示。（ 黃煦緻攝）