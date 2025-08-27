鬼月鬼故｜午夜12點收音機突響起：今晚的主題是躲在你耳後的聲音

「這是午夜第零廣播，收聽者限定一人。請確保你獨自一人，否則會導致收聽失敗——甚至更糟。」這段詭異的聲音，第一次出現在沈若彤的收音機裏，是她失眠時無聊轉到的頻道。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

她的收音機是老機型，只能接收幾個本地廣播台。但那天凌晨0:00整，當所有頻道都進入無聲段落時，調到91.1MHz，卻忽然響起沙沙聲，接著就傳來這段令人毛骨悚然的開場白。

她半信半疑地聽著。節目內容一如常見深夜廣播，講的是都市傳說，語氣冷靜、音質卻詭異得像是在水底播放的錄音。

今晚的主題是：躲在你耳後的聲音。

廣播講述了一個關於某個「總在你耳後低語」的存在，只有在一個人聽廣播時，它才會現身。它會模仿廣播主持人的聲音，在節目尾聲靠近你耳邊說：

我來了。

然後，聽眾會在接下來的一週內消失，或是變成精神錯亂的狀態。

「如果你今晚聽到，那就別關廣播。」

「因為只要你不回頭，它就無法真正抵達你身後。」



沈若彤原本當成深夜無聊的恐怖節目，但那晚，她關掉收音機後不久，就聽見客廳裏傳來「沙沙——沙沙——」的聲音。像是沒電視源的螢幕在播送什麼。

她走到客廳，發現收音機自動開啟，音量調到最大，頻道固定在91.1MHz。

這是午夜第零廣播，收聽者限定一人……

她按掉開關。聲音停了。但當她一轉身準備回房，背後的收音機又自己開啟了。這次，廣播裏沒有任何語音，只有持續不斷的沙沙聲，像是某種干擾訊號。突然之間，那沙沙聲中，出現了一道氣音般的耳語：

我來了。

她全身僵住，頭皮炸開，忍住尖叫。那聲音幾乎貼在她耳後，含著冷氣，低得像是直接在腦子裏說的。她不敢回頭，死命盯著牆上的鐘：

00:07

她轉身衝進房間，把門反鎖，躲進棉被裏整夜未眠。

隔天她找到一篇老舊論壇貼文，內容是2008年某位收音工程師的留言：

午夜的91.1MHz是空頻段，沒人會設定廣播台在那裏。但我某晚測試時，收到一段極短的音訊錄播。內容是我自己前一天說過的話……但聲音不是我。聽完整段後，當晚我家窗外出現了一個黑影，從那以後，我就……再也沒開過收音機。那頻道好像不是『播放』……而是『回應』你正在聽的東西。

一週後，沈若彤失聯。警方在她家發現收音機開著，播放著持續沙沙聲的91.1MHz。客廳牆上被人用指甲刻了一行潦草字句：

它在後面，但我沒回頭。

而收音機旁的錄音筆，最後一段音檔只有短短一句：

下一位收聽者……請確保你獨自一人。

你有收音機嗎？今晚0:00，調到91.1MHz聽聽看。但記得——不要回頭。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】