乘85折的士索正價單被拒賴死不走　司機報警　乘客下場更慘：抵死

乘搭八五折的士領取收據問題常惹爭議。有的士司機於社交平台發布「車CAM（行車記錄器）」影片，指有乘客以八五折價錢乘坐的士，到埗後要求列印收據。司機解釋八五折無法列印「正價收據」，惟乘客堅持要司機列印「法定收據」，「賴死唔走」，最終要報警處理，而乘客下場比原本只需支付車資更「慘」。



事件引來網民熱議，有人支持司機做法，「呢單我撐你！出單一律收正價」、「85的要單嘅話條友真係X街嚟，想食夾棍」、「抵死」；不過亦有網民認為不應小事化大，「根本直接出張85折單就完，你自己搞到咁麻煩」。



乘搭八五折的士領取收據問題常惹爭議。（資料圖片）

乘搭八五折的士是否可領取收據？該的士司機於社交平台Threads發布「車CAM（行車記錄器）」影片，講述乘客乘坐八五折的士卻要求列印收據事件，「叫85折又要攞單解釋完都係賴死，唔緊要，報警處理」。

乘客坐85折的士要求列印「法定收據」

事發9月6日晚上7時許，樓主指，男乘客一到埗就要求他列印單據，他解釋因為是八五折價錢，並非正價，無法列印單據，但對方「賴死唔走」，堅持要列印「法定收據」，「我同佢講85折唔出得單，因為唔係收正價，佢跟住講Uber有個email講我一定要畀單，我用法例解釋點解唔出得啦，然後佢堅持一定要拎到先肯落車（到呢刻佢都無講係要張85折後價錢嘅單，佢仲同我講要法定收據）」。

樓主指，乘客堅持要列印「法定收據」，他報警處理。（Threads@_rayleig）

樓主無辦法下報警處理，男乘客即激動辯稱自己沒說要「正價收據」，而是要「85單（八五折收據）」，但又要求樓主給予「法定收據（按錶收費單據）」，「我無理佢住，同報案中心交代完再同佢解釋法例，點解唔可以出機印單手寫改價錢，因為唔啱例，374D章49A條講，出單要跟374D章附表9指明格式，而374D章附表9上指明格式中收費價錢一欄，係必須按照374D章附表5（正價收費表）顯示。所以按照法例，我係唔可以改嘅」。

司機報警 乘客下場是這樣

樓主續說，男乘客之後對他「單單打打」，直到警員到場解釋，男乘客才放棄拿取收據，「差人就同佢講，叫85折車唔會有85折單，的士只有一種收費就按錶收費，你按錶收費我就要司機（即係我）出單畀你，成件事就合法」。

樓主表示，由於等待警察到場期間的士仍在「起錶」，最終乘客要支付額外超過20元車資。（Threads@_rayleig）

不過樓主補充，由於等待警察到場期間的士仍在「起錶」，最終乘客要支付額外超過20元車資，「佢放棄要單畀85價錢，但個錶比起佢剛到已跳咗超過廿蚊，埋單貴過本身正價」。

網民：支持司機 VS 小事化大

網民看過影片議論紛紛，有人支持司機做法，「呢單我撐你！出單一律收正價」、「抵死」、「當你500元85折，先平個75，佢又要平又要單，正價claim咪算，又想食夾棍，OnXX」、「又要打公司斧頭」、「佢係ubertaxi定係85的，好似聽到佢講uber，ubertaxi應該喺個app到有單，可以自己print出嚟，85的要單嘅話條友真係X街嚟，想食夾棍」。

不過亦有網民認為不應小事化大，「個人經驗搭過嘅85師傅就都唔介意畀單」、「根本直接出張85折單就完，你自己搞到咁麻煩」。但有網民反駁，「有新聞講過，啲乘客攞啲85折單claim錢，後尾被公司掘返出嚟報警，個的士司機被捕」。

乘搭八五折的士領取收據問題常惹爭議。（《降魔的》劇照）

2004年八折的士司機列印「正價單據」涉串謀詐騙監禁11個月

翻查資料，2004年有的士司機以八折價錢載客，並應乘客要求列印「正價單據」，乘客後來用正價單據向公司申請車費津貼，公司揭發報警，司機與乘客被控串謀詐騙罪成，判監禁11個月。

