8號風球大圍站外驚現室內水簾洞！天花灑水震驚網民：免費洗車

【天氣消息／天文台／打風／塔巴／熱帶氣旋】颱風塔巴已漸遠離香港，天文台在今日（9月8日）下午1時10分已改發三號強風信號。。不過在掛8號風球生效期間，大圍港鐵站外的公共交通交匯處驚現水簾洞，有數架的士停泊在該處，被天花流下來的水沖刷車身，拍片者嘲諷：「洗車正呀」。有網民則指「鹹水喉唔慌唔正」。



樓主拍下大圍港鐵站外的交通交匯處大量水從天花灑下。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主笑稱「洗車正呀」。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大圍火車站天花漏水

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中發片，表示「洗車正呀」。從影片可見，地點是大圍港鐵站外的交通交匯處，大量液體從天花直灑而下，數架停泊現場之的士全都灑中。

有網民則認為「鹹水喉唔慌唔正」。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民笑：個噴水系統幾好

影片引來網民熱議，有人笑言，「免費洗車」、「水舞間」、「個噴水系統幾好，好平均」、「消暑一流」、「霧化降溫」、「幫你哋慳洗車錢又唔like？」。不過，有人懷疑灑下的並非雨水，「鹹水喉唔慌唔正」。