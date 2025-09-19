寶馬車主涉偷用的士車隊充電位　港女車頭攝紙鬧爆　網民：報警喇

明目張膽「偷電」？有港女於網上發文公審1名寶馬BMW電動車車主，涉在停車場拔走的士「大黃蜂愛心車隊」的充電線，偷用車隊月租充電位，她氣憤得印紙放在車頭大罵寶馬車主，警告「上硬網呀同你講」。



網民留言指出，樓主應直接報警，而非只在網上公審，「你唔係淨係寫張紙仔放上網當報仇咁小學雞呀嘛？」、「仲得閒返去打字印埋出嚟放車頭？即時報警喇」、「證據確鑿都唔即刻報警真係唔知有咩好講」。



有港女於網上發文公審1名寶馬BMW電動車車主，涉在停車場拔走的士「大黃蜂愛心車隊」的充電線，偷用車隊月租充電位。（fb群組「車cam L（香港群組） 」圖片）

該港女於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發相批評，「偷電X，仲要抆人哋月租叉電自己叉」。照片見到，被公審的是1名寶馬BMW電動車車主，港女於寶馬車頭放了1張A4紙大小的紙張狠斥車主，「X你老XXX，咁樣抆走人哋叉電自己差？呢個叉電係黃蜂公司車叉電用，唔係畀你叉，你仲要抆走人哋叉緊電自己叉，上硬網呀同你講」。

寶馬車主涉偷的士車隊充電位

網民紛紛指摘寶馬車主，「真係好X好笑，有錢買車冇錢叉電要偷」、「佢同偷人哋個月租車位無分別」、「如果電源不是for公用，咁一定算係偷電嘅一種」、「的士車隊大黄峰都敢得罪」。有網民笑言「抆都抆了」、「偷都偷了」、「充都充了」。

港女氣憤得印紙放在車頭大罵寶馬車主，警告「上硬網呀同你講」。（fb群組「車cam L（香港群組） 」圖片）

網民：直接報警啦

不少網民就呼籲樓主報警，「直接報警啦，擺上網有X用咩？」、「對付呢啲窮鬼直情報警啦」、「直接報警，基本上等同於偷嘢，告得入」。

有網民抱有疑問，「叉緊可以抆走？」、「唔係lock住咗㗎咩」、「充電中應該拉唔走個充電線㗎喎」。有網民就猜測，「大力有奇蹟」、「我車場嗰邊，架車個頭鎖咗抆唔走，但叉機嗰邊只要撳暫停就隨時抆得走」。

港女狠斥車主，「X你老XXX，咁樣抆走人哋叉電自己叉？」。（fb群組「車cam L（香港群組） 」圖片）

香港法例：「偷電」可處監禁5年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人無適當的權限而不誠實地使用電力，或不誠實地導致電力浪費或將電力轉輸別處，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁5年。