金髮女搭的士狂伸手按響咹　司機沒制止　網民籲報警鬧：騷擾駕駛

作為乘客，不應隨便亂動車上裝置。網上流傳影片，有金髮女子乘坐的士時，疑不滿前方私家車司機駕駛方式，竟於的士行駛期間俯身到前座，伸手擅自按動司機軚盤的「響咹」裝置，前前後後共按了11下，其間不斷破口大罵前方私家車司機，並聽到乘客座有另兩名男女發出笑聲。不過的士司機全程未有制止金髮女子行為，任由女子按「響咹」。



網民留言批評女子，「乘客搞司機軚盤，係咪白痴㗎，超危險」、「騷擾司機駕駛」、「呢條死𡃁妹安全帶又唔戴又搞個司機，畀幾條charge先」，亦有人指「個的士司機好有問題啦！完全冇任何反應」。



網上流傳影片，有金髮女子乘坐的士時，疑不滿前方私家車司機駕駛方式，竟於的士行駛期間俯身到前座，伸手擅自按動司機軚盤的「響咹」裝置。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載1段17秒Instagram限時動態影片，配文寫道「一個唔覺意害死個司機啊真係，而家啲𡃁妹，唉」。影片見到，有金髮女子於的士行駛期間，從後座俯身到前座，邊喊「咇佢！」，邊伸手按動司機軚盤的「響咹」裝置5下。

金髮女搭的士狂伸手按響咹

然後女子大罵前方私家車司機，「真係頂唔順呢啲人，真係好乞人憎，唔識揸車喺度考車牌，X佢老X」，其間聽到有另1把女聲不斷發出笑聲。隨後女子說「咇多1下」，並再伸手按「響咹」，批評「呢啲人真係廢㗎，唔係講笑」，緊接聽到乘客座位有男子在發笑。之後，女子問司機「你覺唔覺得呢啲人好過分！」，見司機未有回答，女子再按「響咹」5下才把手縮回來。

女子大罵前方私家車司機，「真係頂唔順呢啲人，真係好乞人憎，唔識揸車喺度考車牌，X佢老X」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子大罵前方私家車司機，「呢啲人真係廢㗎，唔係講笑」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥金髮女：騷擾司機駕駛

而片主於限時動態上配文，祝福金髮女子「祝你成為1個識揸車嘅人，對得住個車牌」，女子留言講述當時乘車狀態，「好醉，醉到唔知自己講乜」。

網民批評女子，「不知所謂」、「小朋友真係小朋友，的士佬真係唔好彩！」、「好彩有片，唔係前車又賴司機砵乜」、「呢啲係博流量眼球咋嘛」、「報警拉佢啦！危害他人生命財產」，亦有人說「所以啲大陸的士車都有鐵架圍住司機位保護司機」。

女子問司機「你覺唔覺得呢啲人好過分！」，見司機未有回答，女子再按「響咹」5下才把手縮回來。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

金髮女已涉犯3罪

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條規定，的士乘客不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力。以及對有關車輛的任何部份、其設備或附件，故意作出或致使作出任何事情，而該等事情為刻意——妨礙或干擾車輛運作，或造成損壞；或對任何其他人造成損害、不舒適、滋擾或不便。任何人無合理辯解而違反規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁6個月。

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第7A條規定，的士司機及乘客須配用安全帶，並穩妥繫於其座位。任何人違反規定，即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁3個月。

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第43條規定，任何人不得在道路上使用車輛上任何發聲警報設備，除非是為着向在道路上或附近的任何人發出危險警報。任何人無合理辯解而違反規定，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。