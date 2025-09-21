巴士大媽屯門嘈到龍翔道！港女戴降噪耳機未隔聲　這樣喝止獲讚

在交通工具上大聲交談實在擾人！有乘客日前在社交平台發文，稱搭乘巴士時遇到一群大媽「由屯門嘈到龍翔道（黃大仙）」，即使她戴上降噪耳機都未能有效阻隔她們聲音，忍無可忍下只好轉身向後方喝斥1句話，車廂隨即回復寧靜，獲不少網民大讚「做得好」，「其他乘客一定好多謝你」、「有時候一句大聲的提醒，比任何降噪耳機都管用」。



有大媽聯群搭乘巴士不斷嘈吵，有港女不滿受噪音滋擾，轉身喝斥獲網民讚好。（示意圖／資料圖片）

大媽聯群搭巴士極嘈吵 港女喝斥1句秒安靜

該女乘客在threads帳號「lllht.96」發帖，指日前搭乘巴士時遇到一群大媽上車，雖然她們坐於車尾座位，但形容眾人「由屯門嘈到龍翔道都仲嘈緊」。樓主指，她平日會戴上降噪耳機阻隔聲音，但當日情況是「佢哋嘅聲音連降噪（耳機）都可以突破到」，她忍無可忍於是轉身向後方大叫：「細聲啲啦，當自己屋企呀？」然後巴士上層隨即回復寧靜，她更笑稱「落車嘅時候所有人望住我」。

港女轉身向後方喝斥「細聲啲啦，當自己屋企呀？」上層車廂隨即回復寧靜。（《愛回家》劇照）

網民讚做得好：其他乘客一定好多謝你

不少網民都大讚樓主「做得好」，「要畀個讚你呀」、「勇士」、「英雄」、「其他乘客一定好多謝你」、「成車人心裏畀個Salute（致敬）你」、「有時候一句大聲的提醒，比任何降噪耳機都管用」。

網民批評車上喧嘩的行為

有留言則批評乘客在車上喧嘩的行為，「係咪好似小學生坐旅（遊）巴去旅行咁」、「佢哋好興大大聲講嘢，為大聲而大聲，搞笑的是佢哋其實唔係交談，係製造噪音，因為佢哋交談內容係無連繫」、「上次搭290A，有巴基妹講電話由寶琳嘈到秀茂坪，我忍無可忍大嗌咗句：『嘈夠未呀？落車講啦好無呀？』世界頓時安靜」。

（threads＠lllht.96）