鬼月｜客人凌晨召的士攜「骨灰、招魂鈴」往墳場　1備註更嚇人

正值農曆七月（俗稱鬼節），相傳是鬼門關大開日子。早前有的士司機於網上討論區分享詭異經歷，稱有客人在凌晨近3時召的士，註明需攜帶骨灰前往西貢墳場，其間亦要「點香引路」，更令他震驚的是「仲要有師兄接咗」，故稱「好得人驚」。



有網民稱覺得心寒，「七月流流真係會驚」、「想幫都要心臟夠（強）大先得，就咁睇字都唔嘢少」。不過另有留言覺得「幫人即積德」，「佢講到明都好過唔講直接上車」、「唔介意咪接囉！鬼唔可怕，窮先至最可怕」。



客人凌晨召的士 稱攜骨灰「點香引路」往墳場

該的士司機在連登討論區以「（慎入）啱啱凌晨3點揸的士見到張咁嘅order」為題發帖，並上傳1張召車平台截圖，可見凌晨近3時有客人預約的士，要求由牛頭角樂華南邨前往西貢企壁山，但就註明「有一盅骨灰及招魂鈴」，在車內更需要「點香引路」，而客人亦表示會「千足金（即按錶支付車資，沒有任何折扣）」。不過最令樓主驚訝的是，「有人落張咁嘅order，仲要有師兄接咗」，嚇得他驚呼「好得人驚」。

企壁山墳場設於1960年代 為西貢區非原居民及原居民所葬地

根據網上地圖顯示，西貢企壁山位於白沙灣附近，亦是企壁山墳場所在地。墳場設於1960年代，是西貢區非原居民及原居民葬地，現時交由鄉事委員會管理。

網民讚司機大膽：七月流流真係會驚

有網民認為願意接載該客人的司機「都幾大膽」，「想幫都要心臟夠（強）大先得，就咁睇字都唔嘢少」、「七月流流真係會驚」、「普通人好地地接觸一個陰人嘅骨灰有損自己陽氣，唔好彩車完呢轉病幾日唔使返工，都蝕晒」、「平時靈車做嘅嘢，半夜三更求其搵架普通的士做，成件事真係奇X怪怪」、「條路又唔係長賺得唔多，入到荒山野嶺要吉車返出嚟，車內點香搞到烏煙瘴氣，邊個會接？」。

另有網民稱「百無禁忌」：助人當積德

惟有留言覺得百無禁忌，「又無壞嘅，咪當幫下手」、「當送人一程啫」、「幫人即幫自己，反正都係積德」、「佢講到明都好過唔講直接上車」、「唔介意咪接囉！鬼唔可怕，窮先至最可怕」、「畀足錢其實無咩嘢」。有人指出個別道士副業其實是駕駛的士，故笑稱「可能小馬（電視劇《降魔的》馬國明飾演的的士司機）接咗」、「真·降魔的」。

