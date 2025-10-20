港鐵長者坐關愛座　全程「這樣曬樂悠咭」自保　目擊者：好大壓力

【港鐵／讓座／關愛座】港鐵關愛座（優先座）問題常惹爭議。本港網絡近日瘋傳1張相片，指港鐵車廂內，有坐在關愛座上的女子取出樂悠咭一直朝外展示，疑藉此證明自己已年滿60歲以上，令目擊者感嘆「香港人搭程車都好大壓力」。



事件引來網民熱議，驚呼「大癲」，也有網民感同身受，分享同類經歷，「我明呀，真係好大壓力」。亦有網民認為應取消關愛座，以避免紛爭。



港鐵關愛座問題常惹爭議。（資料圖片）

關愛座（優先座）一坐驚心？有港女於社交平台Threads發相發文，留言「而家連長者坐優先座都要show張樂悠咭出嚟！香港人搭程車都好大壓力」。

港鐵女子坐關愛座 全程展示樂悠咭

從相片見到，港鐵車廂內，有坐在關愛座上女子，把樂悠咭拿在手上，而樂悠咭正面朝上，疑似向其他乘客展示自己已年滿60歲，藉此「自保」免被「批鬥」。

坐在關愛座上女子把樂悠咭拿在手上，而樂悠咭正面朝上，疑似向其他乘客展示自己已年滿60歲。（Threads@fifilai0822）

網民嘆大癲：下次M痛要show條M巾

網民看過影片議論紛紛，有人驚呼「大癲」、「下次M痛要show條M巾出嚟」。也有不少網民感同身受，分享同類經歷，「我明呀，真係好大壓力。有段時間腰傷要睇骨科+物理治療，只有優先座，太痛只好坐。試過有個女士PUA話佢先生腳痛，我話腰痛，佢利用群眾壓力大大聲：你咁後生起身啦！就算我show咗骨科覆診紙，對方都是堅持要我起身，當時好多人望，我在壓力及尷尬之下，只好離開。之後，就算幾痛都好，我都唔敢坐，唔想再受氣」、「我前排做完手術，搭巴士坐關愛座，見到有老人家後面上車，好似望咗我幾眼，我個腦：死啦，如果佢問我係咪要畀條疤佢睇，刀口係小腹，要點畀佢睇，總之搞到我好焦慮」、「我屋企有個長輩個樣後生，但已經過65，而且以前做粗重嘢，腰，膊，膝都好多舊患，有1次坐巴士第1行，都有人鬧佢話佢唔應該坐，長輩話佢過65，嗰個人唔信仲話要睇身份證，癲人真係太多」。

亦有網民認為應取消關愛座，以避免爭執。（資料圖片）

亦有網民認為應取消關愛座，以避免爭執，「根本就應該取消」、「取消啦，會讓（座）自然會讓，浪費咗個位仲衰」。不過有網民認為相中女子未必是曬樂悠咭，「連埋張八達通方便拍卡啫，你係唔係諗多咗」。

