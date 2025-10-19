港鐵大叔推行李入閘被阻大鬧元朗站！女職員做法獲激讚：自取其辱
【港鐵／攜帶行李規定】乘搭港鐵要遵守規定。本港網絡瘋傳影片，港鐵元朗站有大叔以手推車推大袋行李想入閘搭車，被港鐵職員攔截阻止。大叔不滿大鬧車站責罵職員，又與現場路人對罵並挑釁打架「嚟啊！打啊！」，最終職員冷靜應對，使出絕招處理。
影片引來網民熱議，大部份人都讚揚港鐵職員做得好，同時批評大叔離譜，「自取其辱」、「拉佢入黑名單，1個月唔准搭港鐡，再嘈再禁」、「沒文化真可怕」。也有網民關注大叔手推車來源，「你裝嘢架車邊度嚟㗎？多條偷竊罪」。
「大叔大鬧港鐵」影片近日於多個Facebook群組和Threads流傳，上載者留言「咩啊，你而家係咪唔俾我推入閘先？？？係呀」。
港鐵大叔推大型行李入閘被阻 指罵職員：拉到我？
影片見到，現場為元朗港鐵站大堂，戴鴨嘴帽和口罩、以手推車推着大袋行李的大叔，正與2名港鐵職員對峙，大叔激動指罵女職員「搭車係咪件件件拉到我？」。女職員問「而家你搭唔搭車先？」，阿叔卻表示要報警，「咩事啊？」，女職員回應「因為我想同你解釋……」。
大叔與路人對罵挑釁打架 港鐵職員冷靜處理
另1段影片見到，大叔與現場路人對罵，有路人說「你郁手啊試下！」，大叔則挑釁打架，「嚟啊！打啊！打啊！」。雙方爭執期間，港鐵女職員一直伸手阻隔雙方勸止，重複「已經call咗警察㗎喇」，冷靜應對。
網民讚職員做得好 大叔自取其辱
網民看過影片議論紛紛，大部份人都讚揚港鐵職員做得好，並批評大叔離譜，「辛苦地鐵職員」、「CXS，咁都有得拗？」、「大叔自取其辱」、「拉佢入黑名單，1個月唔准搭港鐡，再嘈再禁……」、「沒文化真可怕」、「真係影衰香港人」。
亦有網民關注大叔手推車來源，「你裝嘢架車邊度嚟㗎？多條偷竊罪」。
