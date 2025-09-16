港女餐蛋治吃了大半見「黑色蟲」：想嘔　侍應這樣回應嬲到公審

食店要保持食物衛生，有港女在葵芳1間茶餐廳吃早餐，發現餐蛋治的炒蛋上有「黑色嘢」，她立即向侍應投訴，對方表示只會換過一碟給她，令港女感到不滿「想嘔，你換畀我做乜」，由於對方連道歉都沒有，決定在網上公審。有網民認為離譜，「我唔會畀錢囉」、「打去食環啦」。



樓主指吃了大半份的餐蛋治上，驚見有「黑色嘢」，令她感到想嘔。（Threads@hy.yhx圖片）

餐蛋治內有黑色蟲感嘔心

有港女在Threads上發文投訴吃早餐遇不快經歷，從單據顯示，她在9月11日上午10時多，在葵芳1間茶餐廳叫了餐蛋治，她已吃了大半才發現有黑色的蟲附在炒蛋上。樓主立即投訴問侍應「呢個咩嚟」，但對方只換過另一碟，連一句道歉也沒有，令樓主不滿。

樓主向侍應投訴，對方只表示會換一碟給她（Threads@hy.yhx圖片）

網民：打去食環啦

不少網民認為離譜，「我唔會畀錢囉」、「話肚好痛，即場Call白車」、「打去食環啦，罰佢錢，同埋要賠錢畀你，咁鬼污槽」。

（Threads@hy.yhx）