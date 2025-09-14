一家五口出遊遇車禍！女司機駕車迎面猛撞釀3車串燒　62歲母慘死

一家五口出遊度假變天人永隔！馬來西亞檳城有女兒攜老扶幼跨州旅行，一家5人凌晨駕乘休旅車趕路時，突有輛車迎面而來發生猛烈碰撞，該車失控打轉再擦撞另1輛私家車。



警方指，休旅車上的1名62歲婦女當場死亡，另外3人受傷送院，包括事發時正駕車的女兒。初步調查發現，肇事原因是1名29歲女司機駕車時突失控闖入對面車線，正循危險駕駛導致他人死亡方向調查。



馬來西亞有一家五口駕車出行被迎面猛撞，釀成3車連環相撞。 （網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，事發於13日凌晨12時22分，檳城有一家五口原打算趁假期到登嘉樓州度假，凌晨駕車趕路時卻遇上3車連環相撞事故，對該家庭釀成1死3傷。警方表示，當日午夜接報指發生車禍，涉及1輛馬來西亞第二國產車Aruz休旅車、Naza Citra私家車及1輛寶騰私家車。

一家五口駕車出行時，被迎面而來的車輛猛撞，釀成3車連環相撞。 （網上圖片）

一家五口駕車遭迎面撞擊 62歲媽當場死亡

事發時一家五口所乘的Aruz休旅車駛至雙溪依甘路時，有1輛Naza Citra私家車突然迎面撞來，雙方車頭嚴重受損，而私家車再與尾隨車輛相撞，最終導致Aruz休旅車上62歲女乘客羅哈尼哈欣當場死亡。

車禍中，Aruz休旅車的39歲女子是死者的女兒，她與70歲男乘客和12歲女童均受傷，3人受傷送院，另1名10歲男童則幸運地無受傷。Naza Citra私家車女司機也受傷送院。

寶騰私家車曾嘗試閃避仍遭到擦撞。（網上圖片）

警揭女司機駕車失控闖對面車道肇禍

警方初步調查指，事故起因是由日底方向駛來的29歲女司機，其駕駛的Naza Citra突失控闖入對面的車道，才會跟Aruz休旅車迎面撞擊，其車碰撞後失控旋轉，被尾隨而來的1輛寶騰私家車撞上。寶騰私家車曾嘗試閃避仍遭到擦撞，幸好37歲司機、妻子及3名孩子都無受傷。

警方確認事故中1死3傷的家庭原本計劃跨州旅行。死者遺體已送往驗屍，正循危險駕駛導致他人死亡方向調查。

