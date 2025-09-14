打羽毛球暈倒壯男不治！球友目擊死亡崩潰　遺孀哭訴︰心臟曾出事

馬來西亞發生壯男運動後猝死悲劇。1名羽毛球發燒友日前打完羽毛球後在球場旁邊休息，其後欲身再打球，突然倒地失去知覺，球友立即為他進行搶救，惜他送院不治。死者原訂10月慶祝50歲生日，詎料卻猝逝，遺孀哭訴丈夫生前曾因心口疼痛而求醫，發現1條心血管阻塞30%，但醫生認為無需進行手術，可以服藥控制，丈夫服藥後沒有再提及胸痛，法醫經驗屍後證實死因是突發心臟病，事件沒有可疑。



目擊事件的球友表示，事發時大家輪流為男子進行急救，「雖然只是短短幾分鐘，卻覺得特別漫長」，惜最終未能改寫結局，不禁慨嘆「自己第1次親身經歷，當下真的很無助」，各人獲知死訊後不敢馬上回家，心情十分沉重。



男死者田志杰是羽毛球發燒友，原訂10月慶祝50歲生日。（網上圖片）

羽毛球發燒友幾乎每周必打

當地媒體於今年8月報道，49歲男死者田志杰生前熱愛打羽毛球，與43歲林姓妻子相識前就已經是羽毛球發燒友，幾乎每周必打球，身體相當健壯，一家人原訂10月慶祝其50歲生日，可惜陰陽永隔，遺下妻子和2名分別13歲和8歲的兒子，

零先兆突暈倒送院亡

事件發生在8月28日晚上約10時，現場是芙蓉新城1間羽毛球館，當時館內正在進行羽毛球友誼賽，田男是其中1名參賽者，打完羽毛球後到球場邊休息片刻，獲球友邀請再打，但田男欲起身時突然倒下，且完全失去知覺。球友見狀輪流為他進行心肺復甦術，同時緊急送院，但最終回天乏術。

田男打完羽毛球後到球場邊休息片刻，獲球友邀請再打，欲起身時突然倒下，且完全失去知覺。（AI生成圖片）

球友︰突然面對死亡的感覺非常複雜、非常沉重

有球友透露，當時聞訊趕至查看情況和致電召救護車，但田男「失去反應、手指發紫、臉色轉白、嘴角冒泡」，大家輪流按壓其胸口，現場氣氛非常緊張，「雖然只是短短幾分鐘，卻覺得特別漫長」。球友更慨嘆「自己第1次親身經歷，當下真的很無助」，可惜田男最終不治，該名球友無法平復情緒，不敢馬上回家，只能獨自坐在餐廳用膳試圖平復心情，「那種突然面對死亡的感覺非常複雜、非常沉重」。

遺孀哭訴丈夫生前心臟出事

田男葬禮翌日（29日）在靈堂進行，其43歲林姓妻子哭訴，亡夫3年前心口痛求醫，經檢查後發現1條心血管阻塞30%，但醫生認為暫時不需要進行手術，丈夫服藥後情況有改善。

田男3年前心口痛求醫，經檢查後發現1條心血管阻塞30%。（AI生成圖片）

丈夫出事前曾感冒發燒

林妻表示丈夫於8月25日（周一）感冒發燒，求診後沒有大礙，事發當日如常打羽毛球，她因工作沒有陪同前往，豈料收到球友通知驚聞噩耗。法醫鑑定死因是心臟血管阻塞，其中3條主要血管阻塞導致猝死，事件沒有可疑。

近日曾發生類似悲劇

當地近日發生多宗打羽毛球猝死悲劇，1名51歲華裔男子7月1日在雙溪大年區1間羽毛球館和友人打羽毛球時表示頭暈，然後倒地昏迷，送院不治，經解剖後證實死因是心臟病。

（綜合）