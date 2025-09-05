一家三口騎電單車疑爬頭時摔倒！妻遭貨櫃車輾斃　鐵騎士抱屍痛哭

帶妻女騎電單車出門卻發生悲劇。馬來西亞發生奪命交通意外，網上瘋傳事發「車CAM片」，拍到一家三口騎電單時在公路行駛時擦撞旁邊的大貨櫃車，3人摔倒地上。貨車司機疑未察覺異常繼續開車，結果輾過鐵騎士的妻子，她當場重傷斃命。



意外發生後，鐵騎士抱着妻子屍體痛哭。警方指女死者遺體正送往醫院驗屍，丈夫和女兒同受輕傷送院，初步調查發現鐵騎士當時疑在兩貨櫃車之間穿插導致碰撞，將循危險駕駛導致他人死亡方向調查。



網傳車CAM片見到一家三口共乘電單車，其後發生車禍。 （影片截圖）

馬來西亞社交平台日前瘋傳恐怖車CAM片，由肇事貨櫃後方的車輛拍攝，畫面見到一家三口騎電單車，駛行經過1輛紅色大貨櫃車時突然倒在旁邊。貨櫃車疑輾過異物後微彈一下，司機繼續開車，這時才見到貨櫃車後輪輾過了鐵騎士的妻子，現場遺有大灘血跡。

貨櫃車司機疑未為意發生碰撞，繼續開車時輾過了鐵騎士的妻子。（影片截圖）

貨櫃車司機疑未為意發生碰撞，繼續開車時輾過了鐵騎士的妻子。（影片截圖）

妻被貨櫃車輾過 女兒被電單車壓著

鐵騎士不停將妻子拉扯到身旁，之後抱頭環望四周，但隨即想起女兒正被電單車壓着，連忙放下妻子，趕往扶起電單車，而另1隻手扶起女兒，她似乎無大礙。貨車司機下車查看才知道出事，靠在路壆掩面不敢再看。鐵騎士不懂反應，在電單車和妻子旁邊行來行去。當地傳媒指，鐵騎士隨後抱住妻子的屍體在公路上痛哭。

貨櫃車司機（右）下車發現出事，掩面站在一旁。（影片截圖）

疑鐵騎士貨車之間穿插致擦撞

警方指，事發於9月3日下午約1點半，位於巴生港口西路（ Jalan Pelabuhan Barat ）從英達島（ Pulau Indah ）朝巴生方向，死者年約30歲，與40歲丈夫和10歲女兒共乘電單車。初步調查，事發時鐵騎士疑想在兩輛大貨櫃車之間穿插，結果和其中一輛貨櫃車擦撞，導致車上3人倒在馬路中央，女死者被前方的大貨櫃輾過，當場身亡。丈夫和女兒均受輕傷，貨櫃車司機無傷。死者遺體已送往醫院驗屍，父女則一同送院治療。

貨櫃車司機（右）下車發現出事站在一旁，鐵騎士的女兒也手足無措站在路旁。（影片截圖）

警循危險駕駛導致他人死亡調查

警方將援引危險駕駛導致他人死亡調查。警方又提醒所有道路使用者，尤其鐵騎士，切勿在公路危險超車，應專注保障自己和乘客安全。

片段可能引起不安：



（綜合）