九巴車長突開咪廣播　貼心提醒乘客3件事　乘客讚：親切風趣幽默

苦悶的工作中，也有很多方式可帶來一點樂趣！有巴士女乘客於網上分享趣事，她日前乘搭來往九龍站及馬灣（珀欣路）的230R線九巴時，車長突然開咪（揚聲器）提醒乘客捉緊扶手及戴安全帶，到站後亦提醒記緊帶齊個人物品及說再見，她不禁大讚車長「好風趣幽默」、「親切」。



有巴士乘客於網上分享1件趣事，她日前乘搭來往九龍站及馬灣（珀欣路）的230R線九巴時，車長突然開咪（揚聲器）提醒乘客捉緊扶手及戴安全帶等。（Threads@nombite.hk）

該巴士乘客於Threads發文表示：「原來香港搭巴士都有captain speaking（機長廣播），到站仲會同我哋講bye bye。」

九巴車長突開咪廣播貼心提醒

從她上載的照片見到，她乘搭的是來往九龍站及馬灣（珀欣路）的230R線九巴，兩段影片聽到車長開咪向乘客廣播，「有需要嘅乘客就捉住啲扶手又好，攬安全帶都好嘅，多謝咁多位先」、「我應承拍手掌，所有拍手掌嘅人呀」，並隨即聽到乘客此起彼落的掌聲。

網民：司機開工又冇咁悶

有網民留言表示，「架架巴士都有mic，不過好少開」、「港鐵巴士都有」、「可能230R做到好悶」、「巴士司機開咪聽得最多係『上層唔企得，你唔落嚟我唔開車』」。

不少網民大讚，「可愛的車長」、「個車長係咪以前做tour guide（導遊）？」、「好開心呀，有feel」、「咁樣幾好呀，司機開工又冇咁悶，乘客又覺得好窩心」。

樓主讚：好風趣幽默、好親切

樓主亦回覆網民留言讚揚車長，「好風趣幽默」、「佢好親切，到站仲提我哋記得拎齊嘢添」。