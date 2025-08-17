中國微短劇紅到日本！當地女性「看到停不下來」：就像在看漫畫

這幾年，短視頻幾乎改寫了大家的休閒習慣。等車、排隊、坐地鐵，以前可能翻幾頁書、刷刷新聞，現在更多人低頭刷手機，一條接一條地滑下去。在這種碎片化時間裏，短劇這種原本不算主流的東西，悄悄成了不少人的新寵——節奏快、佔用時間少、隨時能看，很容易讓人上頭。



在中國，這股風潮早就興起來了。隔着一片海的日本，也有人被捲進來。日本財經網站《Moneypost》最近寫到，這些中國短劇，演員沒什麼名氣，劇情簡單得一眼就懂，可就是讓人停不下來。尤其女性觀眾，常用兩句話形容它：

「閒暇時特別合適」

「就像在看漫畫」



YouTube上可見大量翻譯成日語的中國微短劇，而且播放量驚人。（YouTube截圖）

還有不少團隊看準商機開始製作日本本土的微短劇 劇情同樣「狗血」（點圖放大瀏覽）：

那麼，中國短劇到底是什麼？在日本讀研究生、研究SNS的中國留學生A小姐（24歲）解釋得很直接：中國的「タイパ文化」非常深入人心。大家越來越重視效率，追求短時間內獲取成果，和日本流行的要約視頻很像——一本書、一部電影，30秒到1分鐘就能看完的短視頻比比皆是。中國年輕人升學競爭激烈，所以學習類短視頻、「耳機裏速讀」、播客早就成了日常。在這種生活節奏裏，短劇簡直是為他們量身定做：手機豎着看，一兩分鐘一個情節推進，不費腦，隨時停，隨時看。

為了讓日本觀眾更容易接受，這些短劇出海前都會「本土化」一下：翻成日語、配上日語配音，有的乾脆連角色名字都改成日本人名。這樣一來，看起來就沒什麼隔閡，有時甚至忘了這是中國拍的。

在中國本土，這類短劇的爆火並不意外。1~2分鐘一集、六七十集講完的短劇，故事直接開幹，要麼是財閥愛上平凡姑娘，要麼是灰姑娘反殺惡毒女配，或者億萬富翁裝窮，核心目的就是讓你爽。

它的傳播方式也很有門道：大量短劇會在TikTok、YouTube短視頻、甚至免費手遊的廣告裏丟幾秒高能片段——比如雪地裏單膝下跪、女主甩手一巴掌——到關鍵處戛然而止，然後引你去下專屬APP看後續。

大阪的B女士就是這樣掉坑的。那天她在美容院休息時隨手刷視頻，突然跳出一段中國復仇愛情劇廣告——狗血對白、誇張表情、配樂咚咚作響。她笑着嘀咕：

這啥玩意？

本想滑過去，劇情的轉折偏偏卡在那一秒，讓她忍不住點開看。前十集免費，看到第十集時故事吊在半空——要麼等一天才能免費看一集，要麼直接付費解鎖。B女士一咬牙，一次買下30集：

反正也就2000日元（約105港元）嘛。

從那以後，她已經記不清花了多少錢，只記得空閒時間幾乎都被短劇佔滿。這種付費模式是短劇的重要盈利方式——按集收費、賣虛擬幣、賣套票。1集大約100日元（約5港元），也有30集2000日元的打包價。劇情吊着你，就很難不掏錢。

年輕人入坑更快。東京的大學生C小姐是在TikTok「中國ドラマ」話題裏第一次刷到的。她說，這種短劇上下課、等地鐵、午休都能看幾集，節奏快，特別適合零碎時間。而且劇情和人物完全不按日本影視的套路來，誇張、直接，有時甚至荒唐，反而像在讀快節奏漫畫。看多了，她開始背下一些台詞，還順帶學了點中文——對一個本來就喜歡K-pop中的中國成員的她來說，這算是興趣延伸。現在，她還在給同學「安利」（推薦）這種短劇。

從文化傳播角度看，短劇出海不是什麼高大上的文化項目，更像是一場「爽點驅動」的傳播實驗。沒有複雜包裝，不用解釋背景設定，也不靠長篇鋪墊——一上來就衝突、反轉、情緒爆發，直接刺激感官。無論是霸總的跋扈，還是女主的翻盤，都精準戳到觀眾的「情緒爽點」，讓人想一集接一集看下去。這種敘事方式，天生適合跨文化傳播。它繞過了語言和文化細節的門檻，直接打在人類共通的情緒反應上——嫉妒、憤怒、滿足、解氣。劇情也許不嚴謹，台詞可能生硬，但當觀眾沉浸在情緒釋放的快感裏，這些都不重要了。

而且，這股風潮已經不止在亞洲。過去兩年，ReelShort、DramaBox等平台在美國也跑通了同樣的模式，靠「爽點切入」吸引觀眾，甚至衝上美國App Store娛樂類下載榜前列。

社交媒體上，不少美國觀眾用「guilty pleasure」（讓人不好意思承認的快樂）形容這種上頭感。可見短劇不僅能跨語言，還能跨審美差異，靠情緒價值在全球找到了受眾。

這，大概才是真正有效的「文化輸出」——不是靠官方宣傳，也不是刻意植入符號，而是用情緒和娛樂先黏住人，讓文化元素自己滲進去。等外國觀眾反應過來，他們早就習慣了這種來自中國的敘事節奏、人物設定，甚至會主動去找更多類似的內容。文化，就是這樣悄悄滲透進別人生活的。

